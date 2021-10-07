高雄鼓山魚市場活化 有望打造海洋文化特色展售中心

高雄鼓山魚市場隨著早期遠洋漁業發展重心轉移逐漸沒落，立委賴瑞隆今安排立法院經濟委員會現場考察，並邀農委會副主委陳添壽、漁業署長張致盛、交通部觀光局、高雄市海洋局等單位到場，討論「鼓山魚市場整建活化計畫」，期盼爭取3000萬元第二期周邊環境改善經費。

海洋局副局長黃登福表示，鼓山魚市場是高雄第一座現代化魚市場，所屬單位為高雄區漁會，回想小時候念書搭渡輪到這邊，都能看到漁產叫賣場景，但隨著漁船大型化、魚市場空間不足、泥沙淤積，漁業重心逐漸轉移到前鎮漁港，因欠缺完整規畫及維護，建築鏽蝕裂化，僅做停車場用。

賴瑞隆表示，高雄市長陳其邁上任後，積極推動亞洲新灣區計畫，並將「鼓山魚市場整建活化計畫」納入，經高雄市副秘書長郭添貴等人中央與地方多次會議溝通，農委會漁業署同意補助高雄市府第一期3000萬元經費，作為鼓山魚市場整建活化，將第一拍賣市場活化為農漁精品展售中心，預計明年3月竣工。

高市海洋局另外提出周邊設施及景觀改善功能需求，完善鼓山魚市場整體空間意象及設施環境，第二期經費預計將進行擴充渡輪站候船區及濱海街環境改善工程計畫，現已爭取航港局800萬元規劃設計費用，工程總經費初估2500萬，另有冰海街環境改善工程500萬元，共計3000萬元，持續爭取經費中。