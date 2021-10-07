前鎮漁港建設計畫訂明年底完工 水產中心2次流標

立委賴瑞隆今安排立法院經濟委員會至高雄區漁會漁業大樓舉辦座談會，關心前鎮漁港改造及招商、捷運黃線延伸前鎮漁港等計畫辦理進度，行政院去年11月核定前鎮漁港建設專案計畫，總經費60億元，望打造兼具漁業及觀光的國際級產銷用一體魚市場，整體工程預計於2022年底完工。

行政院農業委員會副主委陳添壽、漁業署長張致盛、高雄市副秘書長張家興、議員陳致中、李順進等人出席，交通部、內政部營建署、經濟部水利署、文化部、高雄市海洋局、養工處等單位也派員與會。

前鎮漁港建設專案計畫包含多功能水產品運銷中心、多功能船員服務中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造及雨汙水下水道等多項建設，其中多功能水產品運銷中心預估總經費22億元，將完成地上4層RC建築，內部規畫潔淨魚市場、漁業青創、精緻漁產及食魚推廣中心，但今年8月底進行第二次開標流標。

陳致中表示，前鎮漁港與其他因沒落而轉型為觀光漁港不同，是持續發展中的漁港，須將現有魚市場、漁港環境等進行整體規畫才有利觀光發展，水產運銷中心會流標，原因可能是業者還沒看到清楚的規畫及願景、沒信心，高雄近幾年將陸續有多家國際大廠進駐，望漁業署檢討招標文件後能順利招商。