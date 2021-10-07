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屏東超商女挖眼案 潘孟安坦言第一線橫向聯繫不足

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣上月發生超商女店員遭楊姓男子暴力襲擊挖眼案，縣府連日飽受網友抨擊，認為態度太消極，縣長潘孟安昨親上火線說明，潘孟安今上網路直播節目說明縣府處理情況，潘坦言，第一線橫向聯繫不足，會加強相關單位通報。圖／本報資料照
屏東縣上月發生超商女店員遭楊姓男子暴力襲擊挖眼案，縣府連日飽受網友抨擊，認為態度太消極，縣長潘孟安昨親上火線說明，潘孟安今上網路直播節目說明縣府處理情況，潘坦言，第一線橫向聯繫不足，會加強相關單位通報。圖／本報資料照

屏東縣上月發生超商女店員遭楊姓男子暴力襲擊挖眼案，縣府連日飽受網友抨擊，認為態度太消極，縣長潘孟安昨親上火線說明，潘孟安今上網路直播節目「新聞不芹菜」說明縣府處理情況。潘孟安坦言，案發前社工曾訪視楊嫌60多次，但因為社政、衛政與警政橫向聯繫不足，未列社區高風險人物，案發後，加強相關單位橫向通報，全面清查隱藏社區高風險人物。

潘孟安說，楊嫌是被列管的社會安全網人士，楊在6月30日持刀傷人遭強制就醫後，被收治1個多月，經醫院評估後在8月14日出院，社工一直都有去訪視，訪視60多次，有40多次遭拒，轉問家人他的狀況，家人無奈，連服藥狀況也不清楚，社工都有記錄，但就是沒有意識到他可能是社區高風險人物，未通報警政單位協助。

潘孟安說，看到資料時也嚇到，但不是要苛責第一線人員，他們只是按部就班做自己應做的事，沒想到要橫向聯繫，但敏感度不高，疏忽通知警政單位將楊列為社區高風險人物，這是縣府要檢討。

潘孟安說，案發後已請副縣長吳麗雪召開會議，加強社政、衛政與警政間的橫向溝通，並全面清查可能隱藏在社區的高風險人物。

網友批潘孟安沒有在第一時間到醫院探視，潘孟安說，他接到訊息，看到畫面真是怵目驚心，請副縣長就近探視，副縣長是社工背景，請她先了解狀況，他也第一時間聯繫醫院，拜託醫院全力救治，副縣長帶回相關訊息與資料後，縣府團隊展開處置與救助。

潘孟安說，與院方聯繫時得知，被害人在前幾天睡眠狀況不好，需安靜休息，基於不打擾與保護的前提下，他才等到院方通知可見被害人時，才低調訪視，期間縣府不間斷與被害人哥哥聯繫，討論後續醫療、復健與就業，縣府承諾會給予最大的協助。

潘孟安 社工

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