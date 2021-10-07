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岡山致遠、曉風2眷村公辦重劃 預計2024年完工

中央社 / 高雄7日電

高雄市岡山區鄰近橋頭科學園區、南部半導體材料S廊帶，住宅用地需求大增，高市府辦理致遠、曉風2眷村公辦重劃，可提供約4.13公頃住宅用地，預計2024年3月完工。

高雄市政府地政局今天發布新聞稿表示，繼第87期市地重劃區的大鵬九村開發完成後，岡山區又有致遠、曉風2眷村採公辦重劃辦理開發，定名為第102期市地重劃區。

傳出台積電將在高雄楠梓中油舊廠區設新廠後，周邊房價上揚；高雄市長陳其邁日前也表示，包括路竹、橋頭科學園區，還有中油園區等帶來的就業人口，預估北高雄會增加4、5萬戶住宅需求。

地政局表示，此重劃區範圍東至高市岡山區通校路西側及機關用地西側、西至農業區（不含農業區）、南至農業區（不含農業區）、北至巨輪路南側未開闢的4公尺計畫道路（不包含道路），總開發面積約5.89公頃。

地政局說明，此區原屬國軍老舊眷村土地，建物拆除搬遷後，土地閒置荒廢，衛生環境不佳，嚴重影響地區發展；且縣市合併後，岡山區已漸成北高雄發展重心，又鄰近橋頭科學園區、捷運南岡山站與南部半導體材料S廊帶，住宅用地需求大為增加。

地政局指出，透過辦理本期市地重劃，可取得開闢約1.77公頃道路等公設，提升周遭生活機能便利性，另提供約4.13公頃的住宅用地；預期重劃完成後，能改善社區衛生條件、提升生活居住品質，促進眷村土地再利用並加速岡山區整體發展建設。

地政局表示，重劃計畫書、圖公告期間自110年10月8日起至同年11月8日止，公告地點為市府地政局土地開發處、岡山區公所及岡山地政事務所，土地所有權人可於上班時間前往閱覽，另若不克親自前往閱覽者，亦可至土地開發處網站公告資訊項下之公告事項閱覽。

岡山 眷村 重劃區

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