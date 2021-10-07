高捷黃線延伸前鎮漁港有譜 交通部同意補助規劃經費

立法院經濟委員會今天到高雄考察前鎮漁港等地，並舉行座談會；經民進黨立委賴瑞隆等人爭取，交通部在會中同意補助捷運黃線延伸前鎮漁港可行性研究及路網規劃經費新台幣900萬元。

立法院經濟委員會今天到高雄考察前鎮漁港、鼓山魚市場等行程，並於當地舉辦座談會，關注前鎮漁港改造及招商、捷運黃線延伸前鎮漁港等計畫辦理進度。農委會、漁業署、經濟部、交通部等官員代表也與會。

賴瑞隆在座談會上表示，前鎮漁港在聯外交通路網規劃上，應比照日本延伸市區軌道系統至豐洲魚市場模式，將前鎮漁港優先納入黃線延伸路網中，盼交通部補助可行性研究及路網規劃經費900萬元，獲交通部當場同意。

賴瑞隆說，捷運黃線末端延伸前鎮漁港約2公里，衍生計畫經費約130億元，將納入110年高市府整體路網方案規劃作業檢討評估，未來持續爭取行政院支持興建，以符合地方及業界期待，帶動前鎮漁港產業及觀光效益。

農委會副主委陳添壽表示，前鎮漁港為國際遠洋漁業重要基地之一，行政院長蘇貞昌也高度重視前鎮漁港改造進度，農委會定期與高市府召開專案會議，管考各項工程進度，也將與高市府合作，積極招商，推動多元漁業文化及觀光體驗。

前鎮漁港建設專案計畫包含多功能水產品運銷中心、多功能船員服務中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造及雨污水下水道建設。

賴瑞隆表示，多功能水產品運銷中心作為潔淨魚市場、漁業青創、精緻魚產及食魚推廣中心，預計2024年3月完工；多功能船員服務中心提供船員住宿、休憩、餐飲等服務設施，並提供港區倉儲及整補作業場所，預計2022年12月完工。