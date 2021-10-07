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屏東獨居男家中髒亂堆大型機具 愛心總動員協力打掃

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供

屏東縣萬巒鄉59歲宋姓男子有身心障礙，獨居工寮鐵皮屋，原本由胞兄照顧，宋的胞兄在9月初過世，宋獨居在鐵皮屋內沒有廁所，又沒有水，宋男多日沒洗澡，吃飯、大小便都混一起，環境髒亂，讓人卻步，屏東縣愛心樹慈善會獲悉後，邀集國軍萬金333旅愛心社、公所，一同打掃，並出動吊車，將屋內大型機具清除，讓宋男重新好好生活。

屏東縣愛心樹慈善會理事長鍾育杰說，他接獲萬巒鄉公所轉介，與萬巒鄉長林國順，硫黃村長到場訪視，昨下午聯合陸軍萬金機步333旅旅部連愛心社、上雅企業社一同清理宋男的環境。

鍾育杰說，鐵皮屋以前是鐵工廠，有許多大型機械設備，很難搬移，還出動吊車協助清除。由於環境髒亂，蚊蟲滋生，鄉公所清潔隊先在現場環境消毒，現場清理人員開始分工整理。

屏東縣議員陳揚也是愛心樹志工，到場協助一同清掃，歷時一個下午，現場環境整理乾淨。

鍾育杰說，慈善會讓宋男的居住空間淨空打掃後，協助宋男住處換上舒適的床、床罩、枕頭、涼被、一組沙發椅、桌子，提供三套新衣服、牙膏、牙刷、毛巾、清潔用品，另請三易馬達行老闆協助將居所內用電問題處理，讓宋好好生活。

愛心樹慈善會設立實物銀行，集合大眾手邊還算新穎堪用卻遭汰換家具，愛心樹接獲電話派人回收物件到實物銀行裡，若無力添購家具、醫療器具、輔具的弱勢者請求協助時，可在實物銀行找到需要的物件，這次提供給宋男的家具，也是直接從實物銀行挑選，大家做環保的同時，可以散播愛，讓愛延伸。

志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
屏東縣議員陳揚（右）當志工一同協助清理打掃環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
屏東縣議員陳揚（右）當志工一同協助清理打掃環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
屏東縣愛心樹慈善會昨邀集國軍萬金333旅愛心社、公所，一同打掃獨居宋姓男子家，並出動吊車，將屋內大型機具清除，讓宋男重新好好生活。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
屏東縣愛心樹慈善會昨邀集國軍萬金333旅愛心社、公所，一同打掃獨居宋姓男子家，並出動吊車，將屋內大型機具清除，讓宋男重新好好生活。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
居住空間是鐵皮工廠，有大型機具，昨天下午出動吊車將機具清除。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
居住空間是鐵皮工廠，有大型機具，昨天下午出動吊車將機具清除。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
宋男獨居，上月哥哥又過世，環境髒亂，讓人卻步。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
宋男獨居，上月哥哥又過世，環境髒亂，讓人卻步。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
志工們整理打掃周邊環境。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
打掃完後煥然一新，並提供實物銀行的家具沙發，讓宋男使用。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供
打掃完後煥然一新，並提供實物銀行的家具沙發，讓宋男使用。圖／屏東縣愛心樹慈善會提供

屏東縣 愛心 實物銀行

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