天天吃兩顆蛋配燕麥 高雄百歲阿公愛騎單車身手俐落

重陽節即將到來，今年高雄市的百歲人瑞有376人，女性比男性多，一口氣比去年增加42人，刷新紀錄。今天下午，市長陳其邁前往鳳山中崙社區探視102歲百歲人瑞王德永，致贈重陽節禮物及一箱王爺爺最愛喝的可樂，王爺爺開心分享得意攝影作品，強調自己生活作息正常，天天早餐吃兩顆蛋配燕麥是他的長壽秘訣。

市長陳其邁今天拜會鳳山區黃丁瑞、王德永兩位百歲人瑞爺爺，以及大寮區張簡詹清葉奶奶，致贈1萬元重陽節敬老禮金，並代表衛生福利部致贈滿百歲敬老狀及金鎖片。

今年102歲的王德永出生在大陸東北，王爺爺說，東北天氣很冷，冬天溫度在零下35度，相較下台灣很熱，年少曾去日本求學，來台後開藥局謀生，以前天天愛喝啤酒當飲料，一天兩瓶，現在戒酒改喝可樂。

王爺爺喜歡拍照，家中櫃子收藏數半世紀累積相本，書櫃滿滿珍貴照片，陳其邁與王爺爺一起欣賞照片，一一解說照片的拍攝背景與主角，還特別用相機幫市長拍照留念。

陳其邁說，市府努力設置社區照顧關懷據點，明年預計達到520處，讓長輩可以就地養老；另方面逐年達成一個國中學區一個日照中心，每一個行政區至少要有一個住宿型長照機構。此外，此次疫苗接種也費心安排親送通知單與交通接送等便利措施，外地子女不用擔心。