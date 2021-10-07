國慶焰火、振興商機發威 高雄連假訂房率破7成

今年國慶焰火在高雄舉行，搭上振興五倍券商機，高市觀光局統計，9、10日旅館訂房率達7、8成以上，靠近海邊旅館幾乎全滿。旅宿業者也加碼優惠吸客，還有歇業旅館今天重新開幕。

國慶連假將至，今年國慶焰火又在高雄舉行，根據高市觀光局統計，高市一般及觀光旅館9日訂房率已近7成5，10日已破8成，靠近海邊的旅館更幾乎全滿。

高市旅館公會理事長周文彬今天接受中央社記者訪問表示，高市旅館之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，住房率剩約3成，但隨著解封、管制措施放寬，住房率也慢慢回升，這次國慶焰火和振興五倍券等振興商機更是發威，國慶連假訂房多已破8成。

周文彬說，高市府加碼推出持振興五倍券到高市旅宿業消費滿新台幣1000元可換高雄券200元，吸引業者踴躍領取高雄券讓消費者兌換，畢竟不少人「有送才要住」。

周文彬說，除了政府振興票券，許多旅宿也自行推出加碼活動，如部分房型半價、房間升等、住宿送下午茶等，使出渾身解數，希望吸引遊客，走出疫情陰霾。

高雄市觀光協會理事長、御宿旅館集團總裁劉坤福對中央社記者說，御宿旗下旅館在國慶連假的訂房率也破8成，除了持振興五倍券來住房，滿1000元送200元高雄券外，御宿也加碼住宿費直接回饋減免300元。

另有43年歷史的高雄漢王洲際飯店，5月19日因疫情歇業，今天也重新開幕。高雄漢王洲際飯店總裁林富男說，漢王洲際飯店在歇業期間，1個員工也沒裁且薪水照領，但沒想到疫情會拖延這麼久，4個月下來收入減少近3000萬元。

林富男說，10月有國慶焰火、振興五倍券、高雄券等，漢王洲際飯店3天前開放訂房，如今也超過8成滿，為了迎接旅客，飯店也特別採購馗鼎奈米科技公司研發的「氧殺菌」設備，讓旅客住得更安心。