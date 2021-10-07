國慶焰火、振興商機發威 高雄連假訂房率破7成
今年國慶焰火在高雄舉行，搭上振興五倍券商機，高市觀光局統計，9、10日旅館訂房率達7、8成以上，靠近海邊旅館幾乎全滿。旅宿業者也加碼優惠吸客，還有歇業旅館今天重新開幕。
國慶連假將至，今年國慶焰火又在高雄舉行，根據高市觀光局統計，高市一般及觀光旅館9日訂房率已近7成5，10日已破8成，靠近海邊的旅館更幾乎全滿。
高市旅館公會理事長周文彬今天接受中央社記者訪問表示，高市旅館之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，住房率剩約3成，但隨著解封、管制措施放寬，住房率也慢慢回升，這次國慶焰火和振興五倍券等振興商機更是發威，國慶連假訂房多已破8成。
周文彬說，高市府加碼推出持振興五倍券到高市旅宿業消費滿新台幣1000元可換高雄券200元，吸引業者踴躍領取高雄券讓消費者兌換，畢竟不少人「有送才要住」。
周文彬說，除了政府振興票券，許多旅宿也自行推出加碼活動，如部分房型半價、房間升等、住宿送下午茶等，使出渾身解數，希望吸引遊客，走出疫情陰霾。
高雄市觀光協會理事長、御宿旅館集團總裁劉坤福對中央社記者說，御宿旗下旅館在國慶連假的訂房率也破8成，除了持振興五倍券來住房，滿1000元送200元高雄券外，御宿也加碼住宿費直接回饋減免300元。
另有43年歷史的高雄漢王洲際飯店，5月19日因疫情歇業，今天也重新開幕。高雄漢王洲際飯店總裁林富男說，漢王洲際飯店在歇業期間，1個員工也沒裁且薪水照領，但沒想到疫情會拖延這麼久，4個月下來收入減少近3000萬元。
林富男說，10月有國慶焰火、振興五倍券、高雄券等，漢王洲際飯店3天前開放訂房，如今也超過8成滿，為了迎接旅客，飯店也特別採購馗鼎奈米科技公司研發的「氧殺菌」設備，讓旅客住得更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言