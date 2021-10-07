小三通停航 金門民眾「大陸銀行卡」遭停縣府協助解凍

受疫情影響，金廈小三通在去年2月10日暫停，近期不少民眾向縣府反映，因太久沒去廈門，銀行卡逾期，卻難以前往廈門臨櫃辦理，導致帳戶遭凍結，無法正常查詢與使用，金門縣府今天表示，將自10月12日起啟動諮詢服務，歡迎有台胞證逾期，無法正常使用大陸銀行卡的鄉親到場，縣府將提供協助。

金門與廈門僅咫尺之遙，受惠於小三通政策，不少金門鄉親都到廈門投資置產，且為方便各項資產管理與使用，都會申辦大陸銀行卡。但自去年新冠肺炎疫情肆虐世界各地，小三通於2020年2月10日暫停客運往來，離島觀光發展首當其衝，離島人民的日常生活也面臨諸多不便。

金門縣長楊鎮浯表示，以往金門到廈門僅需花費30分鐘的船程，但如今卻得大費周章，經由台灣本島搭機前往廈門，他也坦言，對於有需要的金門鄉親而言，確實是一大負擔。而對於許多金門鄉親銀行卡受到凍結乙事，楊鎮浯表達高度關切，特別指示觀光處大陸事務辦公室積極辦理。

據了解，縣府透過金廈長期建立的夥伴關係，於7月起陸續向廈門市台港澳事務辦公室等單位反映金門鄉親迫切的需求，並獲得廈門方的支持與重視，日前已協調相關單位對於金門用戶的銀行卡個人資料更新期限展延，進行專案評估與協助。

目前涉及的廈門市銀行共有23間，各分行作業規定雖不盡相同，為協助鄉親有效解決當務之急，觀光處將於縣府服務大廳設立諮詢服務窗口，目前正在測試連線中，並自10月12日起正式啟動諮詢服務，歡迎有台胞證逾期，無法正常使用大陸銀行卡的金門鄉親，可於平日上班時間直接撥打諮詢服務電話：082-372267，或以現場、電話預約方式，備妥護照、台胞證與銀行卡等依序協助諮詢與服務。