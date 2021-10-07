杜絕不安全趕工 高市府2天勞檢勒令停工9場
高雄市小港區日前1天內發生2起工安意外，造成1死1傷；勞工局昨天至今天針對高風險工廠和營建工地，共監督檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件，共罰鍰新台幣70萬元。
高雄市政府勞工局今天發新聞稿指出，近日小港區發生的工安意外，包括維修作業未事先斷電、工地鋼筋尖端未依規定彎曲或加蓋防護，顯示業者多有趕工便宜行事的心態；勞工局除依法勒令停工，並將進一步追究業者責任。
勞工局表示，國慶連假前夕，為杜絕業者因趕工再造成工安事故，已依市長陳其邁指示加強實施勞檢，尤其針對「墜落、倒塌、感電、捲夾」等高風險災害類型。
勞工局指出，從昨天起至今，首波檢查對象包括高風險工廠及營建工地，2天計已實施監督檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件、共罰鍰70萬元；呼籲業者務必落實相關安全措施與自主安全巡檢管理工作。
勞工局勞檢處長郭清吉說，首波勞檢發現的主要缺失，包括高處作業未設置護欄護蓋安全網、電動機具設備連接電路未設置漏電斷路器、裸露鋼筋未彎折或加裝護套等，均已依法裁罰及勒令停工改善。
勞工局表示，國慶連假期間作業人力緊縮，易造成管理漏洞，業者應避免連假實施高風險作業。勞檢處也將持續實施高風險行業工安強化勞動檢查，對於原事業單位未落實承攬管理責任，也將加重處罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言