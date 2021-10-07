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杜絕不安全趕工 高市府2天勞檢勒令停工9場

中央社 / 高雄7日電

高雄市小港區日前1天內發生2起工安意外，造成1死1傷；勞工局昨天至今天針對高風險工廠和營建工地，共監督檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件，共罰鍰新台幣70萬元。

高雄市政府勞工局今天發新聞稿指出，近日小港區發生的工安意外，包括維修作業未事先斷電、工地鋼筋尖端未依規定彎曲或加蓋防護，顯示業者多有趕工便宜行事的心態；勞工局除依法勒令停工，並將進一步追究業者責任。

勞工局表示，國慶連假前夕，為杜絕業者因趕工再造成工安事故，已依市長陳其邁指示加強實施勞檢，尤其針對「墜落、倒塌、感電、捲夾」等高風險災害類型。

勞工局指出，從昨天起至今，首波檢查對象包括高風險工廠及營建工地，2天計已實施監督檢查104場次，勒令停工9場次，處分18件、共罰鍰70萬元；呼籲業者務必落實相關安全措施與自主安全巡檢管理工作。

勞工局勞檢處長郭清吉說，首波勞檢發現的主要缺失，包括高處作業未設置護欄護蓋安全網、電動機具設備連接電路未設置漏電斷路器、裸露鋼筋未彎折或加裝護套等，均已依法裁罰及勒令停工改善。

勞工局表示，國慶連假期間作業人力緊縮，易造成管理漏洞，業者應避免連假實施高風險作業。勞檢處也將持續實施高風險行業工安強化勞動檢查，對於原事業單位未落實承攬管理責任，也將加重處罰。

勞工局 工安 勞檢

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