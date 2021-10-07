防道路掏空 高市道路刨鋪前首次導入透地雷達檢測

道路刨鋪前先進行透地雷達檢測，預先探查施工路段地下管線是否破損，及早發現並加以修復，可減少道路新鋪後掏空；高市府上午首次在鳳山區文龍路試行，未來將推行至其他施工路段。

高雄市副市長林欽榮上午與市府工務、水利局等局處到文龍路視察道路刨鋪併整合透地雷達檢測的執行情形。林欽榮說，透地雷達未來可廣泛導入高市各路段刨鋪作業，可於施工前進行預防性檢測，及早發現致災性地下孔洞並加以修復，減少日後掏空情形。

工務局養工處表示，文龍路與文龍東路因年久老化，工務局預計這2天進行鋪面改善工程，也因此選定此路段進行首次道路刨鋪前透地雷達檢測作業。

今天上午文龍路在刨鋪前，工務單位先用手推式透地雷達及透地雷達檢測車檢測路基及下水道設施有無破損，結果發現地下無異狀，表示道路新鋪後，短期不會發生掏空情形。

水利局現場簡報表示，道路表面底下1.5公尺內，內徑超過0.5公尺的孔洞，稱為致災性地下孔洞，潛藏於路面下難以發覺，尤以連通管接點易因年久損壞滲水而造成掏空，進而引發路面坑洞，影響交通安全。

林欽榮說，市府推動路平專案，率先引入透地雷達偵測技術應用於路平工作，並以雷達檢測車檢測大型污水管線、水利箱涵等下水道系統設施於地震、豪大雨後的破損情形，未來可透過定期巡檢，建立全市完整孔洞資料庫。

林欽榮說，未來市府也會不定期針對高危險孔洞進行巡檢、鑽心確認孔洞內部大小，及時填補處置，加強防範。

林欽榮指出，水利局明年度將編列新台幣1000萬元預算，推動預計250公里測線長度的透地雷達檢測作業，檢測範圍涵蓋下水道設施破損引發路面塌陷路段、老舊下水道設施路段及養工處計畫性刨鋪作業，即時進行地下孔洞致災的風險控管。