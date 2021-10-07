擺脫死亡公路惡名 高雄小港貨櫃專用道明年動工

高雄小港沿海路每年有超過1千萬輛貨櫃車往返行駛，大小車爭道車禍頻傳，近日已經發生兩起死亡車禍。立委賴瑞隆今天邀集相關單位開協調會，爭取貨櫃車專用道早日動工，改善小港地區主要聯外道路交通混亂情形。賴瑞隆指出，交通部核定14.04億，將設置貨櫃車專用道將汽機車和重車分流，預計112年6月完工啟用。

小港區沿海路緊鄰高雄港、工業區，高雄洲際第七貨櫃中心將於後年（112年）5月完工營運，預估屆時貨櫃量將會增加三成以上。

今早立委賴瑞隆邀集交通部、港務公司、市府工務局及交通局等單位召開高雄洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程進度協調會，地方求中央加速審議且縮短施工期程。

市府新工處指出，貨櫃車專用道由沿海三路、沿海二路、中鋼路、大業北路至台機路進入三五貨櫃車管制區，連接新生高架道路，進入國道一號，總長約8.4公里，預計明年2月上網公告招標、4月施工，茂大街以北緊鄰人口稠密區，工程優先施作。