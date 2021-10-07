高雄駁二「疾病擬人展」 傳染病變身人類走入展場

高雄駁二藝術特區於防疫期間推出「這。不會考2：疾病擬人展」，10月8日至明年2月6日在駁二大義區C7倉庫展出。展覽由駁二動漫倉庫聯名疾病管制署「DISEASE疾病擬人」創作計畫，將困擾人類的傳染病「變身」為人類，讓擬人角色走入展場，展現病毒的流行元素、潮流趨勢、獨特美食，以不同於課本的方式帶大家認識流行疾病。

高雄市文化局長王文翠表示，疾管署推動的「DISEASE疾病擬人」創作計畫，是台灣公部門與台灣繪師聯手打造台灣原創動漫IP的優秀案例，由繪師將傳染病擬人化並創作出系列角色，每位人物設定都隱藏不同的傳染病密碼及衛教小知識。這次聯名展覽以「疾病擬人」創作，將肉眼不可見的細菌、病毒具象化，減少因未知產生的恐懼，讓大家了解疾病與人們生活間的連結。

駁二藝術特區日前在臉書粉絲專頁公布全系列疾病擬人圖鑑視覺，邀大家投票選出最受歡迎的角色，並以票選結果製作限量贈品。每個疾病角色都擁有各自擁護者留言告白，開展前已引起網友熱烈回應與分享。這次展覽共展出29名疾病擬人角色，角色造型各自對應不同的疾病特色，駁二也與COSER社群合作，將其中角色化身真人版， 10月31日萬聖節當天將邀請真人日本腦炎及其他角色，於駁二園區見面互動。

展場安排5大展區，「序曲」以魔幻螢光空間作為開場，回顧中世紀黑死病大流行，並以藝術家溫晉豪「痛娛樂」系列聲音裝置作揭幕；「病原時尚」單元則由時尚設計師Fish Kuang和Chuck Lee操刀，為疾病角色進行符合特性的服裝設計，甚至還有桿菌、冠狀病毒外觀作設計的時尚單品；「年度風格疾病」單元則以時裝伸展台回顧百年來的疾病流行史，由繪師蚩尤、羅培珊、Say HANa所創作的鼠疫、新型A型流感、MERS等角色走上伸展台