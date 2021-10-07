快訊

美中的瑞士密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

高雄駁二「疾病擬人展」 傳染病變身人類走入展場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
駁二動漫倉庫與疾管屬聯名推出「疾病擬人展」，將傳染病變身為人類，讓擬人角色走入展場。圖／高雄市文化局提供
駁二動漫倉庫與疾管屬聯名推出「疾病擬人展」，將傳染病變身為人類，讓擬人角色走入展場。圖／高雄市文化局提供

高雄駁二藝術特區於防疫期間推出「這。不會考2：疾病擬人展」，10月8日至明年2月6日在駁二大義區C7倉庫展出。展覽由駁二動漫倉庫聯名疾病管制署「DISEASE疾病擬人」創作計畫，將困擾人類的傳染病「變身」為人類，讓擬人角色走入展場，展現病毒的流行元素、潮流趨勢、獨特美食，以不同於課本的方式帶大家認識流行疾病。

高雄市文化局長王文翠表示，疾管署推動的「DISEASE疾病擬人」創作計畫，是台灣公部門與台灣繪師聯手打造台灣原創動漫IP的優秀案例，由繪師將傳染病擬人化並創作出系列角色，每位人物設定都隱藏不同的傳染病密碼及衛教小知識。這次聯名展覽以「疾病擬人」創作，將肉眼不可見的細菌、病毒具象化，減少因未知產生的恐懼，讓大家了解疾病與人們生活間的連結。

駁二藝術特區日前在臉書粉絲專頁公布全系列疾病擬人圖鑑視覺，邀大家投票選出最受歡迎的角色，並以票選結果製作限量贈品。每個疾病角色都擁有各自擁護者留言告白，開展前已引起網友熱烈回應與分享。這次展覽共展出29名疾病擬人角色，角色造型各自對應不同的疾病特色，駁二也與COSER社群合作，將其中角色化身真人版， 10月31日萬聖節當天將邀請真人日本腦炎及其他角色，於駁二園區見面互動。

展場安排5大展區，「序曲」以魔幻螢光空間作為開場，回顧中世紀黑死病大流行，並以藝術家溫晉豪「痛娛樂」系列聲音裝置作揭幕；「病原時尚」單元則由時尚設計師Fish Kuang和Chuck Lee操刀，為疾病角色進行符合特性的服裝設計，甚至還有桿菌、冠狀病毒外觀作設計的時尚單品；「年度風格疾病」單元則以時裝伸展台回顧百年來的疾病流行史，由繪師蚩尤、羅培珊、Say HANa所創作的鼠疫、新型A型流感、MERS等角色走上伸展台

「誰來晚餐？」觀眾需透過窺孔觀看與誰共食，由微型食物設計師Mr.Pocket以料理模擬擬人化的疾病角色生活型態；最後單元由平面設計師一步工作室，為「DISEASE疾病擬人」設計一系列的識別視覺，突顯各疾病不同的傳染途徑。

高雄駁二藝術特區「這。不會考2：疾病擬人展」，10月8日至明年2月6日在駁二大義區C7倉庫展出。圖／高雄市文化局提供
高雄駁二藝術特區「這。不會考2：疾病擬人展」，10月8日至明年2月6日在駁二大義區C7倉庫展出。圖／高雄市文化局提供
駁二推出「這。不會考2：疾病擬人展」，微型食物設計師Mr.Pocket以料理模擬擬人化的疾病角色生活型態，觀眾須過窺孔觀看。圖／高雄市文化局提供
駁二推出「這。不會考2：疾病擬人展」，微型食物設計師Mr.Pocket以料理模擬擬人化的疾病角色生活型態，觀眾須過窺孔觀看。圖／高雄市文化局提供

駁二 傳染病

延伸閱讀

地球沒有的風貌！這張「月球地形圖」美到猶如奇幻世界

獅子去公廁影片瘋傳 門口四圍望霸氣盡現 眼尖網友：一定是公的

各國轉向與新冠病毒共存 全球剩大陸仍追求「清零」

50年前預測全球暖化無人信 氣象學家首獲諾貝爾物理獎

相關新聞

又現海洋悲歌！死亡海豚暴屍馬祖北竿海灘

馬祖又現海洋悲歌！海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊線上巡邏組於昨日執行防杜非洲豬瘟灘岸巡查時，於北竿鐵拳沃灘岸發現1...

國慶連假墾丁訂房爆滿 屏警估8萬人湧入備戰交通

國內疫情趨於平緩，中央流行疫情指揮中心宣布山林、海濱等空曠地方，確實維持社交距離可不戴口罩等鬆綁措施，加上振興五倍券10...

擺脫死亡公路惡名 高雄小港貨櫃專用道明年動工

高雄小港沿海路每年有超過1千萬輛貨櫃車往返行駛，大小車爭道車禍頻傳，近日已經發生兩起死亡車禍。立委賴瑞隆今天邀集相關單位...

高雄嬰兒死亡率居六都之冠 議員籲增預算保障生命權

高雄市議員黃文志今日在議會關心少子化議題，他指出，跟日本、韓國相比，台灣嬰兒的死亡率較高，高雄又是六都中最嚴重，高於全國...

屏東家扶寄養家庭愛不停歇 暖心照顧兒虐童

屏東家扶中心寄養家庭邱素麗、黃招仁在7個月前接手照顧寄養童小晴，當時快兩歲的小晴，有發展遲緩，小晴因兒虐被寄養安置，小晴...

金門慶重陽 鄉鎮公所發送專屬敬老酒 長者笑開懷

重陽節將至，金門的老人們都有小確幸！原來是各鄉鎮公所都特製專屬敬老酒，像金湖鎮公所今年就委託全國唯一官窯~金門陶瓷廠，製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。