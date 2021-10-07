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高雄嬰兒死亡率居六都之冠 議員籲增預算保障生命權

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃文志關心高雄市嬰兒死亡率，盼在高齡下社會下也要重視新生兒的生命權。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃文志關心高雄市嬰兒死亡率，盼在高齡下社會下也要重視新生兒的生命權。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員黃文志今日在議會關心少子化議題，他指出，跟日本、韓國相比，台灣嬰兒死亡率較高，高雄又是六都中最嚴重，高於全國平均值，偏鄉地區占比值得重視，盼明年有更多經費挹注婦幼照顧。衛生局長黃志中答詢說，今年高雄市爭取加入衛福部幼兒專責醫師制度計畫，會持續努力降低嬰兒死亡率。

高市議會進行警消衛環部門業務質詢，議員黃文志指出，台灣生育率低迷，除提升生育率外，嬰兒的高死亡率也需要重視，從各國嬰兒死亡率來看，在東亞已開發國家中，台灣數字高於日本與韓國。

黃文志進一步指出，高雄市出生率逐年下降，從2019年的7.01降至今年4.17左右，嬰兒死亡率卻是千分之4.6，高於全國平均值的3.6，原因可能是心肺衰竭、呼吸衰竭、早產等原因。另方面，茂林、甲仙、美濃、那瑪夏等偏鄉的死亡率又偏高，是否偏鄉幅員遼闊、資源不足，需要提高獎勵措施鼓勵醫師參與以提高量能，死亡率何時可低於全國平均值？

黃文志說，明年度的衛生局婦幼健康照顧經費比今年增加840多萬元，主要用在慢性病與癌症治療，經費占比約20％，在高齡下社會下老人疾病經費龐大，但嬰兒生命權也需要獲得關注與經費分配。

衛生局長黃志中回應，高雄市嬰兒死亡率為千分之4，4年來已經從千分之5點多降至4左右，今年衛福部第一次讓各縣市參加幼兒專責醫師制度競爭，高雄市屬於入選的縣市之一，早產問題確實需要特別關注，去年全市87名死亡、偏遠占3名，多數集中都會區，那瑪夏有專責的兒科醫師進駐，會繼續努力。

死亡率 嬰兒 衛生局

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