重陽節將到 金門金湖發放敬老紀念酒

重陽節將到，金門縣金湖鎮公所今天發放敬老紀念酒。延續去年「福」字主題酒，今年推出「祿」字主題酒，並預告明年祭出「壽」字主題酒，集成「福祿壽」3瓶，更有收藏價值。

14日是重陽節，金湖鎮長陳文顧與鎮民代表會主席蔡乃靖今天率公所人員到各里辦公處關心發放敬老酒作業情形，提前致贈重陽敬老酒給長者，希望貼心的服務可讓長輩感受溫馨祝福，祝賀長輩佳節快樂。

陳文顧表示，慶賀110年重陽節，金湖鎮公所特別委託全國唯一官窯金門陶瓷廠設計以「福祿壽」系列美瓷加美酒的重陽敬老紀念酒，向轄區長者賀節，紀念酒內裝600毫升、58度金門高粱酒。

陳文顧指出，今年敬老主題酒，特別設計以「祿」字為主題，代表幸福祥瑞，祝賀每個資深鎮民福如東海、壽比南山；「葫蘆」瓶身寓意延綿結果，祝福長者多子多孫，並為表彰資深鎮民對金湖鎮的貢獻。

代表會主席蔡乃靖說明，今年敬老主題酒由資深畫師董加添設計繪畫，承續去年推出「福」字主題酒，今年推出「祿」字主題酒，並預告明年會推出「壽」字主題酒，到時將可組成「福祿壽」3瓶一組主題酒，更添紀念意義和收藏價值。

金湖鎮致贈重陽敬主題酒，對象為年滿65歲以上且於109年10月14日前設籍金湖鎮鎮民，共有4497人符合資格；其中有171人年滿90歲，可另外獲贈縣政府贈送的重陽紀念酒。