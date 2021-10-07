屏東家扶寄養家庭愛不停歇 暖心照顧兒虐童

屏東家扶中心寄養家庭邱素麗、黃招仁在7個月前接手照顧寄養童小晴，當時快兩歲的小晴，有發展遲緩，小晴因兒虐被寄養安置，小晴的四肢遭蚊蟲叮咬，不會說半句話，沒有任何表情，只是呆滯看著一個地方，讓人很不捨，經寄養家庭細心照顧後，小晴終於能穩穩坐著，開始學習站立與走路。

屏東家扶中心指出，小晴剛安置時，正值疫情高峰，各醫院早療門診暫停療育課程，無法讓小晴接受專業治療，寄養愛不停歇，寄養爸媽邱素麗、黃招仁以過往19年的寄養服務照顧經驗，每年寄養家庭訓練課程，上網查找早期療育的資料。

邱素麗從食物著手，增加小晴的營養攝取，搭配每天手腳肌力運動，定時按摩舒緩肌肉組織，添購療育器材幫助小晴。她說，愛的付出不分年齡，只要寄養童有需要，寄養家庭使命必達。

雖然小晴暫未接受專業早療課程，但在寄養家庭的照顧，能力明顯提升，屏東家扶寄養社工潘彥岑說，小晴已能主動說爸爸、謝謝，也會做出謝謝、再見等動作，更令人感動的是四肢無力的情況大幅改善，開始學習扶牆壁走路，與寄養爸媽玩起丟球遊戲。

潘彥岑說，寄養家庭細心的付出與陪伴，在尚未有專業早療課程介入，小晴的進步讓眾人見證寄養愛不停歇的奇蹟。