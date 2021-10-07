金門慶重陽 鄉鎮公所發送專屬敬老酒 長者笑開懷

重陽節將至，金門的老人們都有小確幸！原來是各鄉鎮公所都特製專屬敬老酒，像金湖鎮公所今年就委託全國唯一官窯~金門陶瓷廠，製作敬老酒，並由資深畫師董加添老師設計繪畫，承續去年推出「福」字主題酒，今年推出「祿」字主題酒，今天開始正式發送，不少人領到都笑呵呵的，直說「真好」！

金湖鎮長陳文顧在今天上午10點偕同金湖鎮民代表會主席蔡乃靖與公所同仁，到各里辦公處關心發放敬老酒作業情形，並親自致贈重陽敬老酒給予長者，希望貼心的服務，可讓長輩感受鎮公所這份溫馨的祝福，並祝賀長輩身體健康長壽。

陳文顧表示，今年的敬老酒，特別在酒瓶畫上「鹿」，因「鹿」與「祿」諧音，正是中國人豐富的想像力和實用哲學，結合而成象徵福壽的吉祥物。人們以鹿表示祥瑞，象徵金湖鎮幸福，如意或幸福祥瑞延綿無邊。

蔡乃靖也補充說明，除了去年的「福」字酒，今年的「祿」字酒，明年還會推出「壽」字主題酒，將可湊成「福祿壽」三瓶一組主題酒，一系列的主題酒增加紀念意義和收藏價值。

金湖鎮公所表示，今年的敬老酒限量僅生產共4497瓶，內容是600毫升、58度裝主題金門高粱酒為紀念品，「葫蘆」瓶身是隱含延綿結果寓意的象徵，祝福每位長者「多子多孫」，也表彰資深鎮民對鎮的貢獻。