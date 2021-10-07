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揮別「天坑」臭名 高市結合透地雷達及AI 探測地下坑洞

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（右四）今天偕同水利局長蔡長展（左二）、多名市議員視察道路刨鋪及首創以透地雷達檢測作業情形。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮（右四）今天偕同水利局長蔡長展（左二）、多名市議員視察道路刨鋪及首創以透地雷達檢測作業情形。記者陳玫伶／攝影

高雄市副市長林欽榮今至鳳山區文龍路與青年路二段路口，視察道路刨鋪及首創以透地雷達檢測作業情形，林欽榮表示，透地雷達是以非破壞性方式，結合雷達脈衝波及AI識別，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況，明年將編列1000萬元預算，預計推動250公里測線長度。

高雄市養護工程處表示，鳳山文龍路與文龍東路為鳳山區重要聯外道路，因已年久老化，工務局今、明兩天進行鋪面改善計畫，首度配合水利局，透過透地雷達診斷道路及下水道設施，查看有無破損，也可預防處理道路掏空危害因素，降低新鋪道路之後掏空情況。

水利局表示，道路表面底下1.5公尺內，內徑超過 0.5 公尺的孔洞，潛藏於路面下難以發覺，連通管接點易因年久損壞滲水造成掏空，進而引發路面坑洞，市府工務團隊率先引入透地雷達偵測技術應用於路平工作，水利局則以雷達檢測車檢測下水道系統設施於地震、豪大雨後的破損情形。

林欽榮今偕同高市工務局長蘇志勳、水利局長蔡長展、市議員黃捷、張漢忠、林智鴻、劉德林等人，實際操作透地雷達，並聆聽透地雷達現場檢測及應用簡報。養工處長林志東表示，今天出動可監測地面寬度分別為180公分、60公分的透地雷達檢測車及手推式透地雷達，深度則可達2公尺深。

林欽榮表示，一個城市的道路、管線會不斷衰老，市府邀在地廠商、高苑科大工程系統整合研究中心等單位，以透地雷達蒐集地下數據，讓投入刨鋪前的修補數值更準確，檢測結果也將回饋給道路挖掘管理中心，提供建置3D管線圖資，納入智慧城市運用。

林欽榮說，明年預計由水利局編列1000萬元預算，檢測250公里長路段，檢測範圍將涵蓋老舊、災害潛勢高的下水道設施路段，掌握下水道設施妥善率，避免地下孔洞造成路面掏空。

高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影
高雄市水利局副局長許峻源進行透地雷達應用在下水道破損檢測簡報。記者陳玫伶／攝影
高雄市水利局副局長許峻源進行透地雷達應用在下水道破損檢測簡報。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。記者陳玫伶／攝影

林欽榮 掏空 高雄市

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