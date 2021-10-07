揮別「天坑」臭名 高市結合透地雷達及AI 探測地下坑洞

高雄市副市長林欽榮今至鳳山區文龍路與青年路二段路口，視察道路刨鋪及首創以透地雷達檢測作業情形，林欽榮表示，透地雷達是以非破壞性方式，結合雷達脈衝波及AI識別，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況，明年將編列1000萬元預算，預計推動250公里測線長度。

高雄市養護工程處表示，鳳山文龍路與文龍東路為鳳山區重要聯外道路，因已年久老化，工務局今、明兩天進行鋪面改善計畫，首度配合水利局，透過透地雷達診斷道路及下水道設施，查看有無破損，也可預防處理道路掏空危害因素，降低新鋪道路之後掏空情況。

水利局表示，道路表面底下1.5公尺內，內徑超過 0.5 公尺的孔洞，潛藏於路面下難以發覺，連通管接點易因年久損壞滲水造成掏空，進而引發路面坑洞，市府工務團隊率先引入透地雷達偵測技術應用於路平工作，水利局則以雷達檢測車檢測下水道系統設施於地震、豪大雨後的破損情形。

林欽榮今偕同高市工務局長蘇志勳、水利局長蔡長展、市議員黃捷、張漢忠、林智鴻、劉德林等人，實際操作透地雷達，並聆聽透地雷達現場檢測及應用簡報。養工處長林志東表示，今天出動可監測地面寬度分別為180公分、60公分的透地雷達檢測車及手推式透地雷達，深度則可達2公尺深。

林欽榮表示，一個城市的道路、管線會不斷衰老，市府邀在地廠商、高苑科大工程系統整合研究中心等單位，以透地雷達蒐集地下數據，讓投入刨鋪前的修補數值更準確，檢測結果也將回饋給道路挖掘管理中心，提供建置3D管線圖資，納入智慧城市運用。