警方估雙十連假墾丁將湧8萬人 規劃交通疏導

雙十連假墾丁核心蛋黃區飯店、民宿訂房率8成以上，五星級大飯店滿房，恆春警方預估雙十連假湧入墾丁的人潮將有8萬人，已規劃交通疏導措施。

國慶連假3天墾丁的五星級大飯店及高價位飯店訂房已滿房，其他飯店也在8成以上，核心地民宿已客滿，區外有7成，警方預估會有超過8萬人南下墾丁旅遊，規劃多條替代道路和調撥車道因應。

恆春警分局今天表示，警方在各易壅塞路段及觀光景點如台26線車城、南灣、墾丁路段規劃綿密警力並部署紐澤西護欄及交通錐，並視交通狀況實施車輛分流及替代道路措施。

警方表示，8日至11日，在墾丁大街每天晚上6時30分至10時，視車流狀況實施人車分流，屆時將輪放管制左轉往公園路（墾丁牌樓）車輛，台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下。

警方表示，北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北；墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街；墾丁路麥當勞至福華飯店周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計40位、小型車停車處計約700位。

警方並表示，墾丁福華飯店往南靠海側，請民眾靠邊停車，加強取締紅線臨停、併排停車及違規迴轉等交通違規。