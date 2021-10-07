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電影行銷「屏東好好」屏東電影節開拍有彩蛋

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東電影節入圍團隊《芭蕾夢》演員，高齡75歲台大生技博士蘇雪月女士。圖／屏東縣府提供
屏東電影節入圍團隊《芭蕾夢》演員，高齡75歲台大生技博士蘇雪月女士。圖／屏東縣府提供

「好的電影，就是最佳行銷！」屏東縣政府舉辦第6屆屏東電影節，經初賽激烈選拔，嚴選10組團隊入駐屏東，以「屏東好好」為主題，透過劇組細膩視角，帶領觀眾深刻感受屏東各地的美好。其中導演陳友志的劇組團隊，拍攝講述一群追求初衷、熱血追夢的芭蕾舞者，成員中赫見已退休的台大生技博士蘇雪月女士，從小熱愛舞蹈的她，儘管已高齡75歲，但面容、體態均散發出不輸年輕人的自信，甚至還能做出劈腿等高難度動作，令人動容。

縣長潘孟安說，10組闖入決選名單的年輕製作團隊，透過鏡頭的旅行與創作者探索，交疊編織十段看似彼此互不關聯、卻又構築成屏東最真實風貌的故事，與在地社區、居民互動激發不同火花，記錄屏東風土人情，讓旅人到屏東觀光旅遊，能因電影故事溫暖動人情節，而緩慢節奏與腳步，細細品味「屏東好好」。

屏東電影節入圍作品《芭蕾夢》，紀錄一群熱血追求夢想的芭蕾舞者，來自各行各業，唯一不變的是追求夢想的拚勁。協助拍攝的紫藤舞蹈坊舞團指導老師莊膺勳說，劇中演出演員，都是學舞超過10年的夥伴，每個人都是從小有舞蹈夢想，學員們互相砥礪、進步，每人都把舞台當作人生重要寄託，甚至在今年獲亞太盃國際舞蹈大賽古典舞第一名，「人生能有圓夢的機會，是一件很幸福的事」。

入圍作品《那個山‧那個海‧那個地方》的導演兼編劇慕拉斯‧旻琪奴安，駐地拍攝首周便率領團隊到屏東勘景，因背景設定需求，走訪縣內部落，慕拉斯笑說：「沒想到我自己是原住民，還是會被原住民拐吶！」，一問之下原來是當地原住民對熟悉的路程和路況認知，與初次到訪的劇組有落差，「說很近、很近的地方，開車都要半天以上；因天候不佳事先詢問路況，也說路線很寬、很好走，結果是一條窄又雜草叢生的小徑！」對話充滿原住民特有的風格及幽默感，讓劇組又好氣又好笑。

屏東縣政府 原住民 電影

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