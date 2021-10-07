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基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

改善曹公圳周遭積淹水 分洪工程預計111年完工

中央社 / 高雄7日電

為改善鳳山區曹公圳一帶積淹水問題，高市府進行曹公圳分洪工程，副市長林欽榮今天前往視察工程進度，要求市府水利局務必於明年汛期前完工，並早日恢復因施工封閉路段通行。

林欽榮今天到鳳山區曹公路視察曹公圳分洪工程，並聽取水利局簡報。水利局表示，鳳山火車站旁曹公圳為明渠，主要收納曹公路到澄清路及曹公圳南北兩側雨水，下游流入大港圳及寶珠溝，因下游大港圳通水斷面不足，排水支流複雜，造成上游曹公圳周遭一帶積淹水問題。

水利局指出，為降低水患發生，擬定曹公圳分洪計畫，以鳳山區仁義街為界，將仁義街以東地表逕流往東排放至鳳山溪，降低下游大港圳及寶珠溝排水系統負擔。

水利局表示，今年7月已先完成渠道東流應急工程，完成後，歷經8月降雨考驗，整治已有明顯成效。目前工程主要將調整渠道坡度、興建分洪箱涵配及景觀改善、計畫總長度約590公尺，整治經費約新台幣950萬元，預計明年2月底完工。

林欽榮要求水利局務必於明年汛期前完工，以改善曹公圳周遭忠孝里、曹公里及鎮西里積淹水問題。

由於工區緊鄰鳳山車站旁，曹公路西側曹公圳施工路段已先暫時封閉，以維安全，水利局表示，將盡速完成相關分洪工程，早日恢復通行。

淹水 林欽榮 火車站

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