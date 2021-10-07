青銀職場共融！71歲阿嬤速食店就業 與年輕同事差50歲
高雄市71歲女士陳蕭秀瑩退休後，想為尋找新的生活重心而積極尋職，但求職卻屢屢碰壁。她求助勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，輔導員努力開發銀髮友善職缺，終於找到一家速食店門市工作。雖然跟年輕同事們相差4、50歲，但溝通相處融洽，她很享受這種「青銀交流、世代共融」的工作模式。
陳蕭秀瑩65歲從飯店房務工作退休，已有6個孫子的她仍想工作，但礙於體力與年齡，幾份工作都是打零工性質，不穩定的感覺讓她感到無奈。今年4月她到南區銀髮中心尋求協助，輔導員透過晤談，覺得她個性樂觀開朗，工作經驗也豐富，便開始為她開發服務業相關的工作。
在輔導員協助下，秀瑩阿嬤找到速食連鎖店門市人員職缺。起初向業主推薦時，業主因考量廚房出餐速度，希望雇用年輕的員工，後來經輔導員多次溝通，逐漸認同銀髮族職場穩定性的優勢，願意面試。面談過程，業主得知她從事過早餐店工作，並樂於學習新事物，且多年房務工作讓她更應對進退得宜、穩定性高。最終打破刻板印象僱用，71歲秀瑩因而成為南區連鎖店中最年長的員工。
陳蕭秀瑩到新工作崗位，內外場工作都需要學習。一開始繁複的餐點組合讓她感到頭痛，體力部分也需要調適。幸好輔導員一直鼓勵她，並和業主溝通職務內容的調整，讓她排彈性工時的班表，避免體力過度負荷，協助她順利度過試用期。現在工作愈來愈得心應手，出餐也是又快又正確。
陳蕭秀瑩在外場服務時，總是中氣十足地招呼客人。她說，在工作空檔，青年夥伴會教她一些年輕術語、時事，年輕人則透過她極具親和力的人格特質，感受到銀髮夥伴的熱情與工作活力，雙方跨世代交流，彼此學習成長，共事愉快，氣氛融洽。
勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，南區銀髮中心持續推動銀髮人才運用服務，協助銀髮人士重現勞動價值並提升工作表現，會舉辦各項培訓課程，也積極做企業服務。有意願重返職場的銀髮人士可洽詢07-2222778。
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