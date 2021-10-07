高雄國慶焰火 捷運輕軌加密班距送萬名旅客免費搭

2021國慶焰火重返高雄，高捷今天宣布10月10日輕軌捷運將加密班距，且加碼萬名旅客有機會享當次免費搭乘。更有機會抽中iPhone手機跟Switch及各式餐飲券等大獎。

2021國慶焰火睽違20年重返高雄舉辦，高雄捷運公司加密輕軌與捷運班距因應，更大手筆推出「國慶Bingo歡樂抽～隨機返現萬人免費」活動，10月9日起至10月11日提供3天共1萬名幸運乘客享當次免費搭乘優惠，讓旅客驚喜遊高雄，還有機會抽iPhone跟Switch等大獎。

高捷公司今天上午指出，「國慶Bingo歡樂抽～隨機返現萬人免費」活動是民眾凡持一卡通電子票證搭捷運都有機會中獎，幸運乘客於閘門出站時將會聽到「恭喜您，這趟搭乘免費！」音效及閘門螢幕顯示，最高可享當趟65元車資免費。

另外，這次更特別以輕軌少女隊作為輕軌及捷運交通輸運活動代言，活動期間民眾只要搭乘捷運從R9中央公園出站，並完成與指定輕軌少女隊打卡牆拍照上傳，就有機會抽中iPhone手機跟Switch及各式餐飲券等大獎。

高捷公司提醒，10月10日現場分3階段交通管制，高雄捷運及輕軌分別延長營運時間，並將視人潮機動加密列車班距，當日中午1時至晚間11時30分橘線每4分鐘一班，並視人潮加開區間車，最密可達2.5分鐘班距，紅線每4分鐘一班車，其餘時段則為6到8分鐘班距；高雄輕軌自下午3時至晚間12時最小班距達7.5分鐘，其餘時段班距則為10到15分鐘。

市府交通局預估，這次連假旅遊旅次高峰為10月10日，景點周邊流量估較一般假日增2成到3成，旅行時間約較一般假日增加1成5到2成。幹道部分以中正路、九如路及大中路車多情形最明顯，流量預計較一般假日增加約2成到2成5。

市區熱門景點方面，西子灣、駁二及旗津地區預估車流集中於下午3時到晚間7時，周邊也因應國慶焰火施放及晚會表演活動自中午12時、下午3時、5時實施3階段交通管制，建議市民多搭乘捷運、輕軌等公共運輸前往。

郊區景點包含旗山美濃、佛光山、市區購物中心包含巨蛋、夢時代及義享天地等則於每天下午3時至6時人車最密集。國道周邊幹道東向往高速公路方面，車流集中於每天下午；西向往市區方面則預估於中午12時至晚間7時車流較多。