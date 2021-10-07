國慶連假逛屏東佳冬老街夥房市集 感受客家風情
適逢六堆300年，屏東縣政府特別以佳冬鄉豐富的人文資產結合在地產業，在詩人步道上打造「佳冬老街夥房市集」，將於9日開幕，讓民眾到佳冬慢旅行，感受客家風情。
縣府客家事務處指出，佳冬鄉作為屏東六堆地區左堆之一，早期因具靠海優勢經濟蓬勃發展，使得座落於佳冬的古蹟、古厝較多，舉凡蕭家古厝、蕭屋洋樓、張家商樓及楊氏宗祠等，至今都仍扮演著歷史文化與記憶的守護者。
漫步於古色古香的佳冬老街，猶如搭乘時光機一般，步入歷史的長廊，一探客家的生活文化特色，與快步調的都市生活形成強烈對比。
縣府指出，時代變遷下的痕跡，為佳冬增添了一番恬靜的美好，不僅好看、好逛還很好拍，特別推出「佳冬老街夥房市集」，渲染出專屬屏東客家的獨到氛圍，並藉此促進地方永續自主營運，活絡客庄產業與觀光發展。
縣府表示，「佳冬老街夥房市集」將於9日開幕，凡於現場打卡、填寫問卷都有機會獲得精美小禮物。
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