又現海洋悲歌！死亡海豚暴屍馬祖北竿海灘
馬祖又現海洋悲歌！海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊線上巡邏組於昨日執行防杜非洲豬瘟灘岸巡查時，於北竿鐵拳沃灘岸發現1隻死亡海豚，已死亡多時，立即完成現場管制，並通報連江縣產業發展處漁牧科與海洋保育署海洋保育工作站協處。
馬祖岸巡隊今天表示，線上巡邏組昨天下午14點多於北竿鐵拳沃灘岸發現死亡海豚，經漁牧科人員研判該豚體為露脊鼠海豚，丈量後長度約170公分，寬度約40公分，因豚體完整研究價值，將進行學術研究，由巡邏組人員著防護裝備完成豚體包覆，協調交通船運返南竿，以利後續進行學術研究。
馬祖岸巡隊表示，為維護海洋生態及保育鯨豚物種，特別宣導漁船在海上作業時，務必將船上垃圾攜返岸上棄置，千萬别將垃圾海拋，造成海洋環境污染及生態浩劫，請大家重視在地海洋環境生態與永續漁業資源之維護及用心。
海巡署指出，除執行查緝走私及非法入出國不法活動外，亦戮力積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維護海洋生態及環境調節極具相當重要功能，民眾於海邊從事遊憩活動時，切勿隨手丢棄垃圾，讓海洋生物得以回歸原始乾淨的生存空間，若民眾有發現類案情形，可直接撥打海巡署118免費服務專線，海巡署將立即派員前往處理。
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