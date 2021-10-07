國慶連假墾丁訂房爆滿 屏警估8萬人湧入備戰交通

國內疫情趨於平緩，中央流行疫情指揮中心宣布山林、海濱等空曠地方，確實維持社交距離可不戴口罩等鬆綁措施，加上振興五倍券10月8日上路，縣府也從10月1日起提前推出「宿省千元優惠」，搭配「屏東購好禮抽大獎」，墾丁核心區國慶3天連假前兩天多滿房；警方預估會湧入8萬旅遊人潮，除將執行交通疏導措施，也提醒用路人盡量避開塞車地雷時段且罩不離身。

疫情趨緩後，墾丁繼中秋4天連假重現滿房榮景，國慶3天連假也是一房難求，包括福華、凱撒、夏都、華泰瑞苑等高價位飯店，前兩天已滿房，其他飯店也有八成，墾丁大街核心區民宿也已客滿，區外有七成，警方預估會有逾8萬人南下旅遊，在車流量爆增的交通尖峰時段，要有停停走走的心理準備，也規畫多條替代道路和調撥車道因應。

警方說，根據過去大假日的統計，往返台東、墾丁的台1線枋寮至枋山段，連假前兩日每天南下都會逼近3萬車次，高峰期每小時達3000輛，根據長年來的3天連假雙向車流，南下車潮高峰時段為連假首日上午8時至下午1時，北上車潮最多時段為連假末2日下午2時至8時，建議民眾盡量避開此車流尖峰時段，順暢出遊。

墾丁一名五星飯店主管說，10月是墾丁旅遊旺季的尾聲，最近假日住房還不錯，但平日還是在三成以下的低檔徘徊，疫情趨於平緩，加上振興五倍券10月8日上路，縣府也提前推出「宿省千元優惠」，搭配「屏東購好禮抽大獎」，估計可提升二至三成的住房率，對旅遊升溫大有幫助，希望能在明年農曆春節旺季前補上疫情期間的損失。