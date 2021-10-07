高雄垃圾逐年減量 議員憂南區焚化廠委外成賠本生意

高雄市南區焚化廠BOT案爭議多，第一階段13億工程已經流標三次。高市議員郭建盟指出，未來南區廠年處理量51萬噸，另加仁武與岡山焚化廠，一年總量低於115.4萬噸須燒外縣市垃圾或從市庫掏錢補貼廠商，南區廠合約一簽25年，恐怕是損害市民健康與危及市府財政的賠本生意。

南區焚化廠使用年限將屆，市府環保局推動南區綠能示範廠BOT案，未來配合仁武42萬噸、岡山37萬噸，中區廠除役轉型垃圾轉運站，三處焚化廠的處理量加總為一年130萬噸。

高市議會今天進行警消衛環部門業務質詢，議員郭建盟指出，高雄100至109年的十年垃圾量均值為134.7萬噸，105至109年五年均值為133.4萬噸，五年均值比十年少，顯示高雄自有垃圾量下降中，外縣市如台東與花蓮均陸續自建焚化廠中。

郭建盟質疑，仁武廠、岡山廠均設置垃圾給付量規範，南區廠委外案也有類似規定，總計高雄必須年燒130萬噸垃圾，給付量若少於115.4萬噸必須犧牲市民健康燒外縣市垃圾，或自市庫出錢補償廠商，基於履行焚化廠合約，不再推動垃圾減量。

郭說，南區廠一年真的可以達到51萬噸的交付量嗎？高雄不一定要跟隨潮流委外操作，以免垃圾焚化量被合約綁死25年，市府應該規畫同時有委託營運與自主營運管理的焚化爐，保有進可攻退可守的彈性優勢。此外，焚化爐重整工程可自償，自籌款可透過廢棄物清理基金修法，減低財政壓力。

環保局長張瑞琿表示，南區焚化廠的設計量已經從51萬噸降至47萬噸，今年因為疫情關係家戶垃圾量上升，此外焚化爐會有歲修或應變等需求存在。