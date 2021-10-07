國慶連假 高市交通局預估這些景點下午3點起人多

雙十節即將到來，高市交通局預估，三天連假的交通高峰期會在10月10日國慶日當天，景點周邊流量會比一般假日增加二至三成，另在中正路、九如路及大中路車多。此外，無論市區或郊區觀光景點，通常都在下午3點起人潮變多，民眾可參考圖表建議，避開人車眾多路段及時段。

市區熱門景點部分，西子灣、駁二及旗津地區車流集中在下午3點至晚上7點，另10月10日因國慶煙火施放及晚會表演活動，周邊自12時、15時、17時實施三階段交通管制。五福路、公園路、七賢路、鼓山路及建國路於活動開始及散場時段易壅塞，建議民眾搭乘大眾運輸出遊。

郊區景點部分，旗山、美濃、大樹佛光山，以及市區購物中心包含巨蛋、夢時代及義享天地等地，預估在每天下午的3點至6點時段的人潮與車潮最密集。