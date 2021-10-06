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高雄煉油廠無污染土地都計變更 將轉型材料創新研發區

中央社 / 高雄6日電

高市都委會今天審議通過中油高雄煉油廠址內無污染土地的都市計劃變更案，中油預計在此區域投入近60億元，設置循環技術暨材料創新研發中心，估約可創造1.6萬個就業機會。

高雄市副市長林欽榮今天在臉書表示，高雄市都委會今天審議通過中油高雄煉油廠55公頃無污染土地都計變更案，此區域土地將變更為產業專用區，未來專供材料創新研發產業使用，成為材料創新研發核心區，也是推動國家級S廊帶產業發展關鍵布局。

林欽榮表示，中油預計投入新台幣近60億元，在55公頃無污染土地上設置循環技術暨材料創新研發中心，估約可創造1.6萬個就業機會。

都發局長楊欽富說，未來中油高煉廠轉型後，將向北串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化產業互補，爭取優質科技大廠進駐北高雄科技矽谷走廊。

林欽榮表示，此案依法須通過2級都委會審議，後續市府將促請中油依市都委會意見修正書圖，提報內政部都委會審議。

林欽榮說，市府也呼籲中油務必落實投資興建承諾，加速轉型開發腳步，並兼顧地方發展需求及老樹文資保存，開放半屏山水池公園綠地供市民使用；市府會持續盤點北高雄土地，規劃產業聚落周邊社會住宅、企業安家或教育等配套方案。

中油 林欽榮 高雄市

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