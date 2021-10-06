金門鄉親關切莫德納第2劑在哪？ 陳時中：這一二天會來
國內莫德納疫苗短缺，不少人已經打完莫德納第一劑超過12週，卻遲遲等不到第二劑，金門籍立委陳玉珍今日在立法院衛環委員會質詢衛福部長陳時中，何時可以提供莫德納第二劑疫苗給金門鄉親施打？陳時中表示，這一兩天就會有新一批莫德納疫苗會抵台，經過封緘檢驗後，會儘速發放給各縣市施打。
金門開放施打第一劑莫德納疫苗自7月2日開打，截至7月16日止，金門已有超過7798人施打了第一劑莫德納疫苗，而上週10月2日開放施打第二劑莫德納疫苗，中間已相隔13週，超過指揮中心建議的兩劑相隔時間，也就是10至12週。
陳玉珍說，此次中央只分配給金門6600劑的第二劑莫德納疫苗，也就是至少還有1198位鄕親未能接種第二劑莫德納疫苗，甚至在7月16日以後還有陸陸續續接種莫德納疫苗的鄉親，造成鄉親的不安與健康防護疑慮。
陳玉珍提到，由於疫苗的不足，在部立金門醫院一開放民眾上網預約時，就造成資訊系統大當機，對地區鄕親的造成恐慌及不便窘境，在在呈現疫苗嚴重不足與影響。
陳玉珍今天在質詢中，再次表明金門離島醫療量能不足，要求盡快補足疫苗，以安民心，及避免疫情缺口的產生，陳時中部長表示，這一兩天就會有新一批莫德納疫苗會抵台，經過封緘檢驗後，會儘速發放給各縣市施打。
陳玉珍也強調，至少應滿足在7月16日以前就已施打莫德納疫苗第一劑民眾的需求，陳時中也回覆表示會考量。
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