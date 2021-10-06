澎湖師生自製千枝「銀合歡筆」 義賣助惠民醫院重建

澎湖縣立白沙國中師生今天捐贈1000枝自製「銀合歡筆」給天主教靈醫會募款中心，並由惠民醫院推出「九九重陽愛久久」活動，義賣銀合歡對筆，所得作為醫院重建基金。

天主教靈醫會惠民醫院長年支持照護澎湖失智及失能人口，但因建築物是海砂屋急需重建，惠民醫院表示，醫院重建所需工程費約5.5億元，截至目前止僅募得2億餘元，尚不足近3億元，使得工程延後，有待各界捐助。

澎湖白沙國中今天下午在白沙校園由校長葉天文代表捐贈1000枝銀合歡筆。惠民醫院長陳仁勇表示，感謝學校這份特別的捐贈，並回贈給學校感謝狀。

葉天文表示，惠民醫院在澎湖超過一甲子，守護澎湖民眾的醫療照護，得知醫院重建在即，但所需募集資金未達成一半，全校師生感念惠民醫院在澎湖醫療奉獻，期以自身的能力為重建盡一份心力。

葉天文說，校園四周是一大片外來種植物銀合歡樹，愈來愈多，造成民眾困擾，老師許宸安帶著學生就地取材，加工作為原子筆或鋼筆握桿，在多位老師的指導加工與協助下，利用課餘時間，一枝一枝整理、切割、研磨、修飾出1000枝「銀合歡筆」。

白沙國中完成捐贈後，惠民醫院同步推出「九九重陽愛久久」限量認捐義賣活動，為期1個月，只要認捐新台幣999元，即贈一套2枝銀合歡對筆，將作為醫院重建基金，為醫療照護出一份心力。