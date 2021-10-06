高雄房市旺 陳其邁：加強查核、興建平價宅
台積電傳將至高雄設廠，帶旺高雄房市，高雄市長陳其邁今天表示，市府會在交通便利、合宜的地點興建平價宅，滿足就業青年需求，也會加強查核房價是否涉炒作或違反公平交易。
陳其邁上午視察岡山社宅興建基地，高雄市議會副議長陸淑美及議員黃秋媖、高閔琳、方信淵等人也出席。
對於高雄房價因台積電議題上漲，陳其邁說，興建社宅主要是以低廉租金提供給就業青年，另也會研擬在交通便利、合宜的地點，以公辦都更方式興建平價住宅，同時市府相關單位也會查核房價是否涉及炒作或違反公平交易等。
陳其邁說，市府將與中央共同合作在4年內興建8800戶社會住宅，選址鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區，配合產業招商引資，超前部署，為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，以留住年輕優秀人才。
都發局長楊欽富表示，岡山社宅預計興建764戶，共計4棟地上15層及地下2層建築，岡山社宅規劃1房占6成，其次是2房3成、3房1成。低樓層空間提供日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園等附屬社福設施使用。
除了岡山社宅，高市府表示，也計劃在大寮及亞灣區由市府興建社會住宅，以因應未來產業投資高雄的安家需求及照顧無自有住宅民眾居住權益。
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