快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金城鎮3連霸金門省電王 節電度數達126萬多度

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區營業處處長黃甘杏（左二）今天偕同副處長羅元良（左一）與業務經理魏小娟（右一）前往金城鎮公所致贈獎座，感謝金城鎮鎮長李誠智（右二）積極致力於推廣節能減碳。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處處長黃甘杏（左二）今天偕同副處長羅元良（左一）與業務經理魏小娟（右一）前往金城鎮公所致贈獎座，感謝金城鎮鎮長李誠智（右二）積極致力於推廣節能減碳。記者蔡家蓁／攝影

節電有撇步！台灣電力公司今天上午頒發金門「省電王」獎盃給金城鎮公所，這是金城鎮第3度獲得這項殊榮，其節電累計戶數達6707戶，節電度數達126萬餘度，節電占比更達35.35%，相當於金門縣每節3度電就有超過1度是由金城鎮鄉親所節省。

台灣電力公司在今年夏季舉辦2021年節電啟動活動，並公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中金城鎮是2020年金門地區節電績優第一名，勇奪金門縣節電王寶座。

台電金門區營業處處長黃甘杏今天偕同副處長羅元良與業務經理魏小娟前往金城鎮公所致贈獎座，感謝金城鎮鎮長李誠智積極致力於推廣節能減碳，讓鄉親建立家庭節電觀念。

黃甘杏表示，今年台電公司節電宣傳主軸為「節電，從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電，民眾可以從生活做起，藉由隨手關燈、汰換成節能家電以減少電費支出，也鼓勵民眾踴躍下載「台灣電力APP」，輕鬆查詢家中用電資訊，即時掌握用電情形，達到自主節電管理的目的。

李誠智則提到，感謝縣府、各村里長、社區發展協會及台電多年來協助，讓節電推廣融入到社區、校園及鄉親日常生活中，這份節電冠軍榮耀是大家共同努力得來的。

針對防疫期間「宅在家」的時間變多變多，無形當中增加用電，台電金門區處也建議可用白醋或檸檬清潔電鍋外鍋底部污漬水垢，才不會影響電鍋發熱效率，有效加熱食物。另以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。

金城鎮今年再度奪得金門地區節電績優第一名，3連霸金門縣節電王寶座。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮今年再度奪得金門地區節電績優第一名，3連霸金門縣節電王寶座。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處處長黃甘杏（左）今天前往金城鎮公所致贈金門「省電王」獎盃，感謝金城鎮鎮長李誠智（右）積極致力於推廣節能減碳。記者蔡家蓁／
台電金門區營業處處長黃甘杏（左）今天前往金城鎮公所致贈金門「省電王」獎盃，感謝金城鎮鎮長李誠智（右）積極致力於推廣節能減碳。記者蔡家蓁／

節電 金門 台電

延伸閱讀

詐騙機房藏身科技大樓 金門警方帶頭破獲

金門衛生局盤點疫苗 覆蓋率達標尚有2萬劑缺口

金門辦民防、衛士史料特展 昔日總統侍衛大秀八極拳

金門府會首長聯袂看老人共餐 大送好禮

相關新聞

2年25起投河溺斃 藍營議員憂愛河變「鬼河 」

高雄市議會今天交通部門業務質詢，國民黨議員李眉蓁指出，高雄愛河不到兩年發生25起自殺案，光上個月有4人溺斃，愛河變鬼河，...

從《國際橋牌社2》看金馬人如何面對飛彈危機

多年後我向在當地作文史工作的姐姐提起，那是冷戰時代的車庫遺跡嗎？她說是車庫沒錯，但不是用來停汽車；是遺跡沒錯，但不在冷戰，「那是1996年飛彈危機時蓋來停坦克的。」

金城鎮3連霸金門省電王 節電度數達126萬多度

節電有撇步！台灣電力公司今天上午頒發金門「省電王」獎盃給金城鎮公所，這是金城鎮第3度獲得這項殊榮，其節電累計戶數達670...

拯救不婚不生 高雄市府設「雄速配」當官方紅娘

高雄立委邱志偉針對少子化問題推動專法，高雄市府今天宣布設立「雄速配」交友平台。民政局指出，為擴展單身男女社交生活領域，參...

岡山社宅將興建 優良居住環境盼留住年輕人才

高雄市長陳其邁今天上午視察岡山社宅興建基地，高雄市都發局長楊欽富表示，岡山社宅基地面積1.3公頃，預計興建4幢地上15層...

台積電落腳帶動炒房 陳其邁撂重話要查有無違公平交易

台積電新廠傳落腳高雄，炒熱左楠及橋頭等區房市，外溢效果顯著，預約看屋數翻了數倍，但房價飆漲，民眾可能未蒙其利，先受其害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。