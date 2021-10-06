金城鎮3連霸金門省電王 節電度數達126萬多度

節電有撇步！台灣電力公司今天上午頒發金門「省電王」獎盃給金城鎮公所，這是金城鎮第3度獲得這項殊榮，其節電累計戶數達6707戶，節電度數達126萬餘度，節電占比更達35.35%，相當於金門縣每節3度電就有超過1度是由金城鎮鄉親所節省。

台灣電力公司在今年夏季舉辦2021年節電啟動活動，並公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區，其中金城鎮是2020年金門地區節電績優第一名，勇奪金門縣節電王寶座。

台電金門區營業處處長黃甘杏今天偕同副處長羅元良與業務經理魏小娟前往金城鎮公所致贈獎座，感謝金城鎮鎮長李誠智積極致力於推廣節能減碳，讓鄉親建立家庭節電觀念。

黃甘杏表示，今年台電公司節電宣傳主軸為「節電，從我改變」，希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電，民眾可以從生活做起，藉由隨手關燈、汰換成節能家電以減少電費支出，也鼓勵民眾踴躍下載「台灣電力APP」，輕鬆查詢家中用電資訊，即時掌握用電情形，達到自主節電管理的目的。

李誠智則提到，感謝縣府、各村里長、社區發展協會及台電多年來協助，讓節電推廣融入到社區、校園及鄉親日常生活中，這份節電冠軍榮耀是大家共同努力得來的。