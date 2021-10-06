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菸葉廠遺址再生 「屏菸1936文化基地」年底前揭幕

中央社 / 屏東縣6日電

屏東縣政府以屏東菸葉廠工業遺址進行歷史再造，打造「屏菸1936文化基地」，歷經近2年的修復工程，同步啟動策展、招商及志工招募，第1階段預計12月底前開幕。

縣府文化處表示，第1階段開放屏東菸葉館、屏東客家館、數位科技沉浸式體驗館及商業特展空間。

曾是全台生產規模最大的屏東菸葉廠，1936年建造，全區面積約4.2公頃，留有近20棟廠房與倉庫，是目前全台設備保留最完整的菸葉生產加工廠區，因台灣加入WTO（世界貿易組織）及國內反菸運動影響，於2004年後關廠，2017年全區登錄為歷史建築

縣府2018年向文化部爭取再造歷史現場計畫新台幣3億7000多萬元的經費，花費3年時間調查研究、修復，並活化整座廠區，定位為「屏菸1936文化基地」，作為屏東縣主要視覺藝術基地。

文化處長吳明榮指出，「屏菸1936文化基地」以屏東多元文化匯集與民眾參與為核心，設置「屏東菸葉館」、「屏東客家館」、「屏東原民館」、「屏東縣立美術館」、「典藏庫房」，「沉浸式體驗館」、「10號倉庫特展空間」、「兒童探索館」、「文化資產建材庫房」。

吳明榮表示，全台首座菸葉館保存菸葉除骨、複薰等大型加工機具，引入數位化導覽系統，提供全新的五感體驗，重現台灣重要菸葉產業發展歷史。

「沉浸式互動展覽是未來屏菸一大亮點」，吳明榮說，以屏東的人文藝術、自然生態元素為基底加值運用再創作，發展原創型沉浸式體驗館，首檔以屏東大武山為主題，帶領觀眾進入「登大武山」全感探險歷程；另一處商業特展空間，開幕展將邀請故宮魔幻山水歷險數位展。

文化處表示，為展現屏東多元族群共融的文化特色，屏東客家館、屏東原民館將讓民眾感受跨族群、跨領域的藝術融合，率先亮相的屏東客家館，將六堆300年在屏東平原發展過程，以新穎的展示手法呈現。

文化處指出，正積極籌備的屏東原民館，則從信仰禮儀、各式藝術創作等，讓豐富的屏東原住民美學盡現。

文化處表示，除了博物館群，園區開放空間以多樣化的熱帶植物造景，呈現屏東熱帶自然風情，未來全區啟用後，融合工業產業遺產、藝術與兒童青少年探索，將串連屏東演藝廳、屏東大學形成屏東市中心的藝文廊帶。

屏東縣政府 歷史建築

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