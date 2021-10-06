超商女店員遭挖眼 潘孟安：傷者可睜眼看得到

屏東縣高樹鄉發生超商女店員慘遭思覺失調症患者攻擊雙眼案。昨晚赴高雄長庚醫院探視的屏東縣長潘孟安今天說，潘女非常樂觀，經手術後已可睜開眼睛看得到。

潘女9月26日送醫當天，高雄長庚即針對眼部結膜撕裂傷部份進行縫合手術，經一周來觀察手術順利，無視網膜剝離併發症。10月2日由耳鼻喉科及整形外科進行第2次手術，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間，醫療團隊採取經鼻內視鏡微創手術治療，術後並以人工骨（Medpor）將眼球周邊結構做成功復位。

外界關心潘姓超商女店員眼睛傷勢，昨晚低調前往醫院探視的潘孟安今天召開記者會表示，潘女已可睜開眼睛，並表示看得到，她非常樂觀開朗，也請他代為轉達感謝各界關心，她會很快好起來。

潘孟安解釋，之所以沒有在第一時間赴醫院探視，是因為院方提及潘女術後需要休養，直到昨天醫生認為可以探視，一切都是尊重專業，這段時間一直和醫院保持連繫。

潘孟安表示，縣府尊重家屬意見，由社工在第一線做平台服務，未來也會了解家屬需求，對潘小姐未來的照顧做了處理與安排，也會持續為社區與社會的安寧努力。

對於連日來有網友「縣府處理態度消極」的批評聲音，潘孟安表示，網上出現一些不堪話語，自己態度一向是不卸責、不推諉、也不甩鍋，始終面對、解決問題。

潘孟安也為縣府團隊辯護「不須大聲嚷嚷為家屬做了什麼事，或是為社會做了什麼事」，因為這是社會的不幸，不希望這件事被消費，讓社會傷口變大；至於近期社會善舉，以及對縣府不足部分的檢討，謝謝大家的協助與指教。