澎湖廢校變身露營基地 員貝樂營7日試營運

澎湖露營風潮正夯，澎湖縣政府首座公辦民營的「員貝樂營」露營基地，7日正式試營運，初期每天以30人為限。

澎湖沒有高山峻嶺與河川溪流，非常適合露營式的度假旅遊，一般遊客除了住宿飯店、民宿、露營車外，也有不少遊客，更是帶著帳篷，玩到哪兒，就睡在哪兒，席地而安，非常方便。

縣府表示，澎湖本島在湖西設有童軍露營基地，馬公市公所今年的虎井桶盤黃金雙島追夕陽遊程，也推出在島上露營的假期，頗受遊客稱讚。

縣府旅遊處搭上露營風潮，利用白沙離島的員貝國小廢校後的校園，依山傍海，規劃為「員貝樂營」露營基地，縣長賴峰偉在周日也專程前往視察，對露營區內各項設施與整備及社區積極投入，表示肯定，期待未來營運能帶動地方發展。

「員貝樂營」露營基地除有5間小木屋和12棟新式度假屋，露營區內還有帳篷式的露營平台，最高可住宿100人左右，並提供有餐飲服務、商品展售以及圖書影音閱覽等。

縣府表示，「員貝樂營」露營基地，7日將正式試營運，同時開放16日和23日的2梯次試營運體驗團，每團以30人為限，即刻秒殺額滿。

「員貝樂營」露營基地，澎湖可洽Travel員貝樂營專區，服務電話：06-9933669/06-9933769。