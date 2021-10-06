快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拯救不婚不生 高雄市府設「雄速配」當官方紅娘

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府民政局官網下方設置「雄速配」報名連結。記者徐白櫻／翻攝
高市府民政局官網下方設置「雄速配」報名連結。記者徐白櫻／翻攝

高雄立委邱志偉針對少子化問題推動專法，高雄市府今天宣布設立「雄速配」交友平台。民政局指出，為擴展單身男女社交生活領域，參照婚友社方式設置「雄速配」交友平台，先面談再安排聯誼活動，創造單身男女交流機會。

民政局宣布，今天起至110年12月設置「雄速配」交友平台，第一階段先建立大數據資料庫，平台會要求男女報名者填寫個人基本資料及理想對象等資料庫，從中遴選出合適者參加活動。

建立資料庫後，第一階段先安排合適者面談，第二階段則安排速配男女一對一聯誼，聯誼時間約1.5小時，會有工作人員在場陪伴，讓男女雙方在輕鬆氛圍下認識與交談。

局長閻青智說，市府參照坊間婚友社設置官方交友平台，未婚男女把握難得機會，要先去「雄速配」填寫資料加入活動。此外，只要年滿20歲至45歲（民國65年至90年出生者）設籍高雄市或於高雄市就業之未婚男女皆可參加，活動全程免費，可上高雄市政府民政局網頁「雄速配」交友平台報名（報名網址：https://forms.gle/uLqithCAx2oAW6Nn9）。

高雄市府設立「雄速配」交友平台，替未婚男女搭建友誼橋梁。圖／市府民政局提供
高雄市府設立「雄速配」交友平台，替未婚男女搭建友誼橋梁。圖／市府民政局提供

高雄市 聯誼 單身

延伸閱讀

許福明三度回鍋高市黨部主委 「全力以赴贏回高雄」

縣市薪資榜看高雄人每月僅剩6千元、連南投雲林都輸 當地人無奈：雞腿便當都漲破百

北高雄15所國中小操場破舊 整建費初估超過6000萬元

岡山第二交流道終於要動工 最快2026年底通車

相關新聞

2年25起投河溺斃 藍營議員憂愛河變「鬼河 」

高雄市議會今天交通部門業務質詢，國民黨議員李眉蓁指出，高雄愛河不到兩年發生25起自殺案，光上個月有4人溺斃，愛河變鬼河，...

從《國際橋牌社2》看金馬人如何面對飛彈危機

多年後我向在當地作文史工作的姐姐提起，那是冷戰時代的車庫遺跡嗎？她說是車庫沒錯，但不是用來停汽車；是遺跡沒錯，但不在冷戰，「那是1996年飛彈危機時蓋來停坦克的。」

金城鎮3連霸金門省電王 節電度數達126萬多度

節電有撇步！台灣電力公司今天上午頒發金門「省電王」獎盃給金城鎮公所，這是金城鎮第3度獲得這項殊榮，其節電累計戶數達670...

拯救不婚不生 高雄市府設「雄速配」當官方紅娘

高雄立委邱志偉針對少子化問題推動專法，高雄市府今天宣布設立「雄速配」交友平台。民政局指出，為擴展單身男女社交生活領域，參...

岡山社宅將興建 優良居住環境盼留住年輕人才

高雄市長陳其邁今天上午視察岡山社宅興建基地，高雄市都發局長楊欽富表示，岡山社宅基地面積1.3公頃，預計興建4幢地上15層...

台積電落腳帶動炒房 陳其邁撂重話要查有無違公平交易

台積電新廠傳落腳高雄，炒熱左楠及橋頭等區房市，外溢效果顯著，預約看屋數翻了數倍，但房價飆漲，民眾可能未蒙其利，先受其害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。