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拯救不婚不生 高雄市府設「雄速配」當官方紅娘
高雄立委邱志偉針對少子化問題推動專法，高雄市府今天宣布設立「雄速配」交友平台。民政局指出，為擴展單身男女社交生活領域，參照婚友社方式設置「雄速配」交友平台，先面談再安排聯誼活動，創造單身男女交流機會。
民政局宣布，今天起至110年12月設置「雄速配」交友平台，第一階段先建立大數據資料庫，平台會要求男女報名者填寫個人基本資料及理想對象等資料庫，從中遴選出合適者參加活動。
建立資料庫後，第一階段先安排合適者面談，第二階段則安排速配男女一對一聯誼，聯誼時間約1.5小時，會有工作人員在場陪伴，讓男女雙方在輕鬆氛圍下認識與交談。
局長閻青智說，市府參照坊間婚友社設置官方交友平台，未婚男女把握難得機會，要先去「雄速配」填寫資料加入活動。此外，只要年滿20歲至45歲（民國65年至90年出生者）設籍高雄市或於高雄市就業之未婚男女皆可參加，活動全程免費，可上高雄市政府民政局網頁「雄速配」交友平台報名（報名網址：https://forms.gle/uLqithCAx2oAW6Nn9）。
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