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配合高雄國慶焰火 渡輪3航線部分時段停航

中央社 / 高雄6日電

2021國慶焰火將於高雄港灣施放，高市交通局預期市區車流量將增加，籲多使用公共運輸。渡輪旗鼓、棧旗、前鎮中洲3條航線也配合焰火施放部分時段停航，西子灣禁止遊覽車進入。

高雄市政府交通局今天表示，國慶焰火於高雄港區施放，提醒當天前往觀賞國慶焰火民眾，港區周邊將實施三階段交通管制、進場動線、停車規劃等措施。

交通局運輸規劃科表示，連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將派員加強交通疏導外，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等各大觀光景點，交通局與觀光局等相關單位合作，依交通疏運計畫實施交管。

觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每天上午11時至下午5時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，但公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外。

國慶當天因應施放焰火，旗鼓航線自晚上7時30至至9時停航；棧旗航線下午3時45分自旗津開出末班船後停航；前鎮中洲航線下午4時30分自前鎮開出末班船後停航。

由於旗鼓航線是高雄渡輪最熱門、搭乘人數最多航線，國民黨議員童燕珍上午在議會質詢時說，若停航到晚上9時，恐民眾會擠在晚上9時後搭乘，人潮會很可觀。觀光局長周玲妏說，因焰火施放到晚上8時30分，加上30分鐘落焰時間，為確保安全，停航到晚上9時，會留意人潮。

此外，西子灣（哈瑪星）地區全天禁止遊覽車進入，但公車及有通行證大客車除外。遊覽車可停放哈瑪星旅運接駁中心，遊客可搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

交通局表示，已針對各觀光景點規劃「捷運輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放捷運或輕軌站的停車場轉乘，即可搭捷運、輕軌快速進出景點。

前往駁二、棧貳庫可將車輛停放新光公有停車場，至輕軌軟體園區站轉乘至輕軌駁二大義站、駁二蓬萊站下車。交通局呼籲，連假期間多使用公共運輸。目前有MeN Go優惠套票方案，提供搭乘捷運、輕軌、渡輪及YouBike2.0等優惠。

航線 輕軌 捷運

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