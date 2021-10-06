岡山社宅將興建 優良居住環境盼留住年輕人才

高雄市長陳其邁今天上午視察岡山社宅興建基地，高雄市都發局長楊欽富表示，岡山社宅基地面積1.3公頃，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶，規畫將與西側公園整合，並要求戶戶房房、浴廁、地下停車場都要自然通風採光，只租不賣，預計年底動工、約3年後完工。

高雄市副市長林欽榮、市議會副議長陸淑美、議員高閔琳、黃秋媖、方信淵，及市府多位局處首長等人出席，由楊欽富以建築師專業進行簡報，陳其邁表示，社會住宅的興建配合產業招商引資，超前部署，為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，留住年輕優秀人才。

楊欽富表示，未來岡山的社會住宅將提供通風採光佳的住宅生活，並有完善的社福功能如幼兒園、日間照顧、身障社區式日間服務據點、新住民會館、社區全齡運動中心等，共有3種房型，一、二、三房型配比約6比3比1，租金弱勢戶為市價打5至6折、一般戶則為市價打8折。

都發局表示，目前岡山社會住宅已完成基本設計，計畫經費35.84億，並由工務局新工處辦理統包工程招標與施工，已於今年9月底上網公告招標，預定年底動土，工期預計在2024年12月左右完工。

陳其邁表示，已請林欽榮督導都發局及工務局共同推動社會住宅建設，並與中央共同合作興建8800戶社會住宅作為政策目標，其中中央計畫興建6000戶，市府加碼興建2800戶，選址都鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區。