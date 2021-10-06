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岡山社宅將興建 優良居住環境盼留住年輕人才

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今視察岡山社會住宅興建基地，望岡山社宅能為地方留住年輕人才。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今視察岡山社會住宅興建基地，望岡山社宅能為地方留住年輕人才。記者陳玫伶／攝影

高雄市長陳其邁今天上午視察岡山社宅興建基地，高雄市都發局長楊欽富表示，岡山社宅基地面積1.3公頃，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶，規畫將與西側公園整合，並要求戶戶房房、浴廁、地下停車場都要自然通風採光，只租不賣，預計年底動工、約3年後完工。

高雄市副市長林欽榮、市議會副議長陸淑美、議員高閔琳、黃秋媖、方信淵，及市府多位局處首長等人出席，由楊欽富以建築師專業進行簡報，陳其邁表示，社會住宅的興建配合產業招商引資，超前部署，為在地弱勢民眾與產業安家需求預做準備，留住年輕優秀人才。

楊欽富表示，未來岡山的社會住宅將提供通風採光佳的住宅生活，並有完善的社福功能如幼兒園、日間照顧、身障社區式日間服務據點、新住民會館、社區全齡運動中心等，共有3種房型，一、二、三房型配比約6比3比1，租金弱勢戶為市價打5至6折、一般戶則為市價打8折。

都發局表示，目前岡山社會住宅已完成基本設計，計畫經費35.84億，並由工務局新工處辦理統包工程招標與施工，已於今年9月底上網公告招標，預定年底動土，工期預計在2024年12月左右完工。

陳其邁表示，已請林欽榮督導都發局及工務局共同推動社會住宅建設，並與中央共同合作興建8800戶社會住宅作為政策目標，其中中央計畫興建6000戶，市府加碼興建2800戶，選址都鄰近產業園區、大眾運輸系統及都市發展地區。

陸淑美表示，她從政30多年來發現，岡山因許多土地屬國防部，人口遲遲無法達到10萬以上，岡山社會住宅預定地過去也是國防用地，經多屆區長、市長努力完成土地變更，才能讓都市計畫成行，岡山還有很多地，期望市府未來能繼續推動社會住宅，讓岡山永遠更進步更好。

高雄市岡山區社會住宅鄰近學校、國道一號交流道、台一線等重要路段，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區社會住宅鄰近學校、國道一號交流道、台一線等重要路段，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今偕同市議會副議長陸淑美（左二）及市府多位局處首長等人視察岡山社宅興建基地。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今偕同市議會副議長陸淑美（左二）及市府多位局處首長等人視察岡山社宅興建基地。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區社會住宅鄰近學校、國道一號交流道、台一線等重要路段，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區社會住宅鄰近學校、國道一號交流道、台一線等重要路段，預計興建4幢地上15層及地下2層建築，共計764戶。記者陳玫伶／攝影
高雄市都發局長楊欽富以建築師的專業，望打造最優質的社會住宅。記者陳玫伶／攝影
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岡山 社會住宅 陳其邁

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