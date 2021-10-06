挖眼案女店員接受心理諮商 潘孟安低調探視
遭罹患思覺失調症男子暴力攻擊眼睛的屏東高樹鄉潘姓超商女店員，經高雄長庚醫院2次手術，術後恢復良好，正接受心理諮商及檢查追蹤等。屏東縣長潘孟安昨晚也低調前往探視。
高雄長庚醫院今天對中央社記者表示，潘女歷經2次手術都很成功，術後復原良好，未出現併發症，評估不需再動手術，正在接受心理諮商及檢查追蹤等，預計1週後即可出院。
據了解，潘女的醫療費用，健保以外自付額約新台幣10多萬元，院方已表明全額補助潘女健保以外醫療費用。昨晚潘孟安也低調到醫院探視，要潘女安心休養，但行程不對外公開，不希望患者、家屬遭打擾。
高雄長庚醫院昨天發新聞稿表示，潘女9月26日被緊急送醫救治，院方第一時間整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊。當天針對傷者眼部結膜撕裂傷部份，由眼科醫師進行縫合手術，手術順利，至今無視網膜剝離併發症。
10月2日由耳鼻喉科及整形外科團隊進行第2次手術，就眼窩內壁骨折重建，為避免外開手術傷痕留疤並縮短術後恢復時間。醫療團隊採取經鼻內視鏡微創手術治療，過程相當順利，術後並以人工骨（Medpor）將眼球周邊結構做成功復位，未來將持續追蹤功能恢復情形。
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