聽新聞
test
0:00 / 0:00
2年25起投河溺斃 藍營議員憂愛河變「鬼河 」
高雄市議會今天交通部門業務質詢，國民黨議員李眉蓁指出，高雄愛河不到兩年發生25起自殺案，光上個月有4人溺斃，愛河變鬼河，高雄打造智慧城市，應該建立智慧防制。觀光局長周玲妏指出，研擬在愛河全線布置智慧監視器，另要求巡河保全人員接受專業教育，在第一線擔任防治角色。
市議員李眉蓁指出，高雄要成為智慧城市的議題講很久，但愛河為何沒有防自殺機制？統計指出，愛河兩年發生25起溺死自殺案，愛河變成鬼河、自殺河，常傳出相關案件會讓人心生恐懼；愛河有7千8百萬經費改善周邊環境，若沒有解決，大家會恐懼愛河，建設的錢會白花。
李眉蓁說，根據自殺防治中心統計，溺水排在第五位，高雄愛河卻發生這麼多案件，若能以智慧方式進行防治，如設監視器加強巡邏，熱點設欄杆或豎立警告標誌等積極作為。
觀光局長周玲妏指出，每次只要發生自殺案她心情都會很沉重，經過跨局處討論過，計畫在開放水域全線布置智慧監視器，另加強保全人員接受自殺防治的專業教育，平日巡邏時也要去觀察或留意周邊活動的人，另研擬在愛河增加短期水上救生員，加快救人時效。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言