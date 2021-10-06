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台積電落腳帶動炒房 陳其邁撂重話要查有無違公平交易

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今早視察岡山社會住宅預定地，撂重話要查房地產市場有無違反公平交易情形。圖／高市都發局提供
高雄市長陳其邁（中）今早視察岡山社會住宅預定地，撂重話要查房地產市場有無違反公平交易情形。圖／高市都發局提供

台積電新廠傳落腳高雄，炒熱左楠及橋頭等區房市，外溢效果顯著，預約看屋數翻了數倍，但房價飆漲，民眾可能未蒙其利，先受其害，高雄市長陳其邁今早撂重話，將查核房產是否涉或違反公平交易法規。

陳其邁今早偕副市長林欽榮視察岡山社會住宅預定地，被問到台積電最近帶動房價飆漲時表示，市府行政暨國際處、消費者保護室將根據預售新制紅單管理，查核房產是否涉及炒作或違反公平交易法規，地政處也會查核是否落實實價登錄。

陳其邁說，社會住宅的興建，主要著眼於提供低廉租金的住宅讓年輕朋友使用，另也利用平價的住宅，平準相關住宅的價格，「我們會嚴格執行，查核實價登錄，杜絕炒作」。

陳表示，高雄衛武營或高流音樂中心、捷運的路網等公共建設，都在提供較好的城市機能，住宅方面也希望能夠滿足新的產業的進駐，吸引更多的南漂也好或者是青年能夠到高雄就業。

市府接觸投資方時都會特別提到「安家計畫」，也會以公共交通為導向的城市開發，帶動區域發展，並在交通方便、合宜的地點興建平價住宅，滿足就業青年的需求。

陳其邁 台積電 青年

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