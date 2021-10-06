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小港沿海路一周兩起死亡車禍 高市藍綠議員力促改善

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台17線沿海路路段是銜接林園、大寮與小港等地的交通要道，9月30日、10月5日都發生死亡車禍。記者徐白櫻／攝影
台17線沿海路路段是銜接林園、大寮與小港等地的交通要道，9月30日、10月5日都發生死亡車禍。記者徐白櫻／攝影

高雄市小港區沿海路大小車並行危機四伏，一周時間發生兩起死亡車禍國道七號高速公路最快民國117年才完工。高市議員陳致中、王耀裕、蔡武宏指出，沿海路接二連三發生重大車禍，國道完工前要有改善計畫，不能放任不管。市府交通局長指出，市府推動沿海路設計貨櫃車專用道，預計112年完工，另在危險路口啟動智慧監控。

小港區沿海路9月30日發生死亡車禍，高市議會進行交通部門質詢，車禍引發眾人關心。民進黨議員陳致中指出，昨天傍晚5點半沿海二路又發生死亡車禍，服務處位在沿海一路，對於市民每天出門回家都要走危險的回家路特別有感，距離國七完工還有6、7年時間，人命關天、刻不容緩。

國民黨議員王耀裕指出，台17線沿海路路況危險，貨櫃車、聯結車會在三個車道通行，不論左轉車、直行車都有大車，機車有機車道可以通行，但轎車經常被大車卡住，應設大型車專屬車道讓轎車順暢通行，要快點研擬配套措施。蔡武宏也說，沿海路昨天又發生機車事故，每次看見這類消息都很心酸，距離國七完工還有很多年，交通局要設法改善，不要造成民眾上下班恐慌。

交通局長張淑娟說，市府在沿海路交通改善投注很多精力，為改善小車通行安全推動沿海路貨櫃車專用道當國七通車前的應變計畫，此計畫獲得14億補助，新工處正在規劃設計 預計112年中完工，專用道會從南星路出來中鋼路，進入港區，中鋼路會配合拓寬。

此外，交通局在路口設置智慧監控，系統正在測試當中，另配合勞工局查核，宣導職業駕駛注意視覺死角。

國道七號全長23公里，總經費615.5億元，自南星路往北設有林園、臨海、大坪頂、小港、大寮系統（台88）、鳳寮、鳥松及仁武（國10）等交流道。市府交通局指出，國七正辦理總和規畫及二階環評作業，預計114年動工， 117完工。

車禍 國道

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