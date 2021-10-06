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國民黨高市黨部主委出爐 許福明3度回鍋接任

中央社 / 高雄6日電

國民黨高雄市黨部今天公布新任主委，將由3度回鍋的前主委許福明接任。許福明說，他會努力團結各方力量，未來目標是守住議會多數席次，讓高雄重返執政，會盡快推出市長人選。

國民黨新任主席朱立倫9月底勝選後到高雄謝票，就曾表示就任後，會用最快速度決定高市黨部主委人選。朱立倫昨天上任，國民黨高雄市黨部今天即發布訊息，公布新任主委由許福明接任，8日上午將舉行新任主委布達典禮。

許福明接受中央社記者訪問時說，現在國民黨局勢非常辛苦，他先要團結高雄國民黨各方力量；其次，國民黨目前在議會席次仍是多數，也應該要強化監督力量。

許福明說，他會盡快在高雄推出最有競爭力、最有勝選機會的市長候選人，雖然靠他一人未必能很快完成任務，但會全力以赴，團結地方上所有力量，共同努力達成目標，「穩定議會席次，重新拿回高雄執政權」。

明年高市議員選舉，民進黨已展開布局，有意參選者多已浮上檯面、勤跑基層，許福明說，國民黨會加緊腳步盡快追上，目標明年議會仍拿下多數席次。

國民黨高市黨部提供資料指出，許福明是文化大學政治研究所博士，曾任職文工會、中影副總經理、台中市黨部主委、彰化縣黨部主委、高雄市黨部主委、桃園市黨部主委、中央組發會副主委。

國民黨 高雄市 朱立倫

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