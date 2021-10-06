高市府扮紅娘 「雄速配」平台年終聯誼
為擴展單身男女社交生活領域，高雄市政府民政局即日起至12月透過「雄速配」交友平台，參照坊間婚友社方式提供兩性互動交流平台，透過資料庫大數據促成合適男女交往。
民政局長閻青智今天也提醒希望未婚男女把握難得機會，盡速上「雄速配」交友平台填寫資料，讓民政局為青年男女朋友搭起友誼的橋樑，早日結束單身生活、締結良緣。
民政局表示，「雄速配」交友平台聯誼活動，藉由交友平台匯集男女報名者填寫個人基本資料及理想對象等資料庫大數據，從中遴選出合適者參加。第一階段先安排合適者進行面談；第二階段參酌面談內容安排最速配男女，在工作人員催化下進行約1.5小時的一對一雄速配聯誼活動，讓男女雙方在輕鬆氛圍下認識交談，順利搭起友誼橋梁。
民政局戶籍行政科表示，活動報名時間自即日至民政局網頁「雄速配」交友平台報名，年滿20歲至45歲（民國65年至90年出生者）設籍高雄市，或於高雄市就業的未婚男女都可上網填寫資料，活動全程免費。
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