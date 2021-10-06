雙十連假 一起到高雄永安鑽石沙灣漁夫生活節尻海風

雙十連假將到，除了欣賞國慶焰火，也能到高雄永安區鑽石沙灣參加「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，放鬆紓壓。

高雄市永安區新港社區10月9日、10日兩天辦理尻海風漁夫生活節X後浪市集，新港社區前理事長蘇國禎表示，社區青年們有感於今年大家受到疫情影響，心情悶壞，期望大家到永安新港尻海風、一起瘋，紓解壓力並重拾正面能量。

市集活動在上午11點至下午6點登場，有得吃、有得玩、有得逛，還有安排樂團表演讓音樂療癒心靈，現場也將詼諧負能量標語製成活動徽章，兼具創意及紓壓效果。採實聯制入場及區域人流管制，開幕當天將舉辦抽獎活動，有眾多滿額獨家贈品！

傍晚時分，也首次於在地人最推薦的觀賞夕陽場所「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理，顛覆大家對漁村美食的想像，配上無邊境海岸美景和浪漫唯美會場佈置，讓用餐者擁有最難忘的美好體驗。