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雙十連假 一起到高雄永安鑽石沙灣漁夫生活節尻海風

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
尻海風漁夫生活節傍晚時分在「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理。圖／高市農業局提供
尻海風漁夫生活節傍晚時分在「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理。圖／高市農業局提供

雙十連假將到，除了欣賞國慶焰火，也能到高雄永安區鑽石沙灣參加「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，放鬆紓壓。

高雄市永安區新港社區10月9日、10日兩天辦理尻海風漁夫生活節X後浪市集，新港社區前理事長蘇國禎表示，社區青年們有感於今年大家受到疫情影響，心情悶壞，期望大家到永安新港尻海風、一起瘋，紓解壓力並重拾正面能量。

市集活動在上午11點至下午6點登場，有得吃、有得玩、有得逛，還有安排樂團表演讓音樂療癒心靈，現場也將詼諧負能量標語製成活動徽章，兼具創意及紓壓效果。採實聯制入場及區域人流管制，開幕當天將舉辦抽獎活動，有眾多滿額獨家贈品！

傍晚時分，也首次於在地人最推薦的觀賞夕陽場所「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理，顛覆大家對漁村美食的想像，配上無邊境海岸美景和浪漫唯美會場佈置，讓用餐者擁有最難忘的美好體驗。

高市農業局長張清榮表示，農業局透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」，提供年輕人與社區合作的最佳舞台，將創新及創意思維帶入鄉村，讓大家看到農村蛻變，透過活動人潮引進，創造更多農村經濟收益。今年農業局也特別促成新港社區與日光小林社區的山海連線，進行跨社區合作直播，增進社區間的橫向交流合作。

雙十連假，可安排高雄永安區鑽石沙灣參加「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，放鬆紓壓。圖／高市農業局提供
雙十連假，可安排高雄永安區鑽石沙灣參加「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，放鬆紓壓。圖／高市農業局提供
尻海風漁夫生活節傍晚時分在「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理。圖／高市農業局提供
尻海風漁夫生活節傍晚時分在「鑽石沙灣」舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，端出集創意與美味於一身的料理。圖／高市農業局提供

鑽石 高雄市

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