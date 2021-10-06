國慶日焰火施放 高雄3條渡輪航線將停駛

國慶焰火將於國慶日當天晚上8點在高雄港區施放，高雄市交通局因應人潮與焰火施放，當天除港區周邊將實施三階段交通管制，3條渡輪航線也配合停航，國慶當天旗鼓航線將晚上7點半至9點停航；棧旗航線下午3點45分自旗津開出末班船後停航；前鎮中洲航線下午4點半從前鎮開出末班船後停航。西子灣（哈瑪星）地區全日禁止遊覽車進入。

預期國慶連假，高雄將有許多觀光人潮，交通局針對各觀光景點規畫「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放於轉乘捷運（輕軌）站的停車場轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點。如欲前往駁二、棧貳庫可將車輛停放在新光公有停車場，從C7輕軌軟體園區站轉乘至輕軌駁二大義站、駁二蓬萊站。

高雄市也推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，可無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。共有3種優惠方案，分別為24小時199元、48小時299元、72小時399元等。交通局邀請民眾多使用Men Go⁺時數卡或QR code乘車碼，搭乘公共運具賞國慶焰火、遊觀光景點。

交通局表ㄕ連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將派員加強交通疏導外，在高雄市各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，也會有相關施交管措施。