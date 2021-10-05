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高市6家KTV復業獲准 首日已有多組預約開唱

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
KTV業者復業須在入口處要求顧客實施實聯制、量體溫等防疫措施。圖／高雄市經發局提供
KTV業者復業須在入口處要求顧客實施實聯制、量體溫等防疫措施。圖／高雄市經發局提供

疫情衝擊下，KTV已停業近5個月，今中央流行疫情指揮中心開放KTV復業，高雄今晚已有享溫馨、錢櫃、好樂迪、神采飛揚、銀櫃及旗山區响曲練歌場等6家KTV業者申請復業獲准。享溫馨今晚已有多組預約，現場也有多組客人候位，預約電話也相當忙碌。高雄市經發局表示，業者仍須採預約及實聯制等防疫規範，且從業人員需6成以上施打至少一劑疫苗滿14天，衛生局也會比照長照機構，在疫苗接種前提供免費快篩。

高市府經發局表示，根據中央規定，視聽業者即日起申請核准即可復業，仍應採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制，且不得有陪侍服務。且從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天，落實健康管理等，復業申請書件已於今（5）日上午放置經濟發展局網站最新消息，提供業者自行下載填寫，方便業者申請復業。享溫馨總經理李奇霖表示，今傍晚5點復業，今晚訂位數約有過去的3至4成。但因停業快半年，工作人員難免有點手忙腳亂，今晚現場也顯得較爲忙亂。

高雄市長陳其邁今在防疫會議中指示，針對從業人員施打疫苗須達6成比例規定，除要求衛生局協助協調醫療院所施打苗，如果未達6成員工施打疫苗，市府也會比長照機構的從業人員，每周提供免費快篩試劑一次。

高市經發局長廖泰翔指出，視聽歌唱業從5月15日停止營業已近5個月，目前疫情趨緩，中央也開放營業，市府今受理業者復業申請，核准後即可營業，只要業者備齊自我檢核表、從業人員清冊及含體溫計、酒精實聯制、容留人數上限等營業場所現場照片，經發局會在受理後24小時內完成審核。

KTV業者復業須在入口處要求顧客實施實聯制、量體溫等防疫措施。圖／高雄市經發局提供
KTV業者復業須在入口處要求顧客實施實聯制、量體溫等防疫措施。圖／高雄市經發局提供

疫情 高雄市 KTV

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