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海濱戲水口罩解封！旗津遊客開心：終於聞到鹹鹹的海風
今天起防疫放寬，去山林、海邊遊玩者在維持社交距離的前提下，可以不用戴口罩。旗津沙灘近黃昏時湧進戲水遊客，大家久違的解下口罩，踏浪戲水，聞著鹹鹹的海風味，走上沙灘再戴上口罩。
中央流行疫情指揮中心公告，今天起田間、魚塭、山林等農林漁牧工作的空曠場所，以及含森林遊樂區在內的山林、海濱地區，在保持社交距離的情況下，就可不戴口罩，倘若無法維持仍要戴上。
指揮官長陳時中說，下海不用戴口罩，但上岸要把口罩戴好。今天海邊第一天解封，旗津海灘有不少遊客，不用戴口罩，大家玩得很開心，笑容也因為不用戴口罩而顯現出來。
海邊很歡樂，山裡的狀況如何？張姓山友說，終於盼到口罩政策鬆綁，但保持社交距離的認定方式模糊，且在山上與同行山友爬山，上下山交會時，是否要反覆戴脫口罩？
屏東林管處育樂課技正黃麒仁說，若遊客中心內有人潮無法保持社交距離，就必須戴口罩，也會勸導遊客配合，若不配合又明顯違反防疫規定，仍會要求警方與衛生單位前往開罰。戶外須維持的社交距離，雖然用肉眼看，無法準確拿捏，但還是呼籲民眾自律，遵守防疫規範。
高雄梓官區漁會主祕劉連登說，即使口罩政策放寬，漁民出海作業可能會脫下口罩執行補撈等海上作業，但漁船返港，進入室內或人較多的魚市場拍賣時，仍要遵循管制規範戴好口罩。雖然口罩政策放寬，但目前仍在防疫二級警戒，梓官蚵仔寮魚貨直銷中心內人流管制仍維持190人，且入內同樣要實聯制、戴口罩，若違規照樣會請相關單位開罰。
高雄市政府海洋局強調，即使口罩政策放寬，只要非認定放寬的區域，且並非空曠處，只要無法維持安全社交距離，民眾仍舊要戴口罩。
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