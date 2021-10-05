快訊

打囤房！財政部首度針對「囤房大戶」查稅 影響1734人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挖眼案潘孟安臉書被灌爆 議員提醒「態度很重要！」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安昨晚在臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，今天由副縣長吳麗雪說明縣府協助當事人醫療及後續生活事宜，又挨批讓人覺得縣長不夠重視，父母官置身事外；國民黨籍縣議員唐玉琴說，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事情。圖／取目潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安昨晚在臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，今天由副縣長吳麗雪說明縣府協助當事人醫療及後續生活事宜，又挨批讓人覺得縣長不夠重視，父母官置身事外；國民黨籍縣議員唐玉琴說，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事情。圖／取目潘孟安臉書

屏東縣潘孟安昨晚在臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，「狗比屏東人的眼睛重要？」、「五星級縣長就是不一樣」，潘今天未出面受訪，由副縣長吳麗雪說明縣府協助當事人醫療及後續生活事宜，被斥作為消極，又挨批讓人覺得縣長不夠重視，父母官置身事外。對此，國民黨籍縣議員唐玉琴說，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事情；民進黨縣議員李世斌說，真的是兩難。

對於潘孟安臉書被灌爆，仍由副縣長吳麗雪出面，潘孟安為何不親上火線？縣府說，吳麗雪曾任社會處長，不幸事件發生後，她前往醫院探視並轉達潘孟安的關心及慰問金，潘也致電醫院院長，拜託務必全力協助，對傷者狀況完全掌握，由她出面說明最恰當。

「態度很重要！」唐玉琴說，縣府今天說明有協助當事人醫療及後續生活事宜，也相信縣府團隊積極處理，但潘孟安每天勤發臉書、哏圖，只在事發第一天下午出面表示對此感到遺憾並致歉，說會跟衛福部討論希望強化相關的收治法令，對還在醫院接受顱顏重建手術的被害人、陷入恐懼的縣民，也未報告為了被害人做了什麼、補這社會漏洞網做了什麼，難怪潘宣揚屏東寵物公園落成的貼文，會被網友洗版，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事。

議員李世斌說，精神病患重返社區成為社會不定炸彈，這是全國性問題，從網友留言觀察，多有情緒性攻擊字眼，本是單純的社會事件，變成抨擊綠營執政縣市的政治問題，怎麼說明都有人會抨擊；議員許展維認為縣府應適度說明，不宜冷處理，讓外界誤解消極不作為。

潘孟安 屏東縣

延伸閱讀

【重磅快評】挖眼案民怨炸鍋 蔡英文潘孟安只忙當網紅

屏東南國漫讀節 50場閱讀活動10/16登場

前往台灣南方的閱讀派對 屏東南國漫讀節10月中登場

挖眼案潘孟安臉書遭洗版 縣府今駁斥作為消極

相關新聞

海濱戲水口罩解封！旗津遊客開心：終於聞到鹹鹹的海風

今天起防疫放寬，去山林、海邊遊玩者在維持社交距離的前提下，可以不用戴口罩。旗津沙灘近黃昏時湧進戲水遊客，大家久違的解下口...

挖眼案潘孟安臉書被灌爆 議員提醒「態度很重要！」

屏東縣長潘孟安昨晚在臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，「狗比屏東人的眼睛重要？」、「五星級縣長就是不一樣...

防疫鬆中有緊！高市免費提供未接種KTV從業人員快篩

高雄市52天沒有本土個案，雖然中央宣布5日起放寬宴席離桌敬酒茶，但高市府新防疫規定仍建議避免離桌敬茶酒。市長陳其邁表示，...

您是幸運兒嗎？ 高雄抽出國慶焰火觀賞區中籤名單

您中籤了嗎？高雄舉辦2021國慶焰火，海景第一排賞焰火管制區座位容納2萬人，共有12.6萬人登記，高市觀光局今已隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），下午3點時...

中央放寬餐飲規定 業者：隔板還不敢拿掉

中央流行疫情指揮中心宣布5日起，餐廳內用不限隔板或1.5公尺間距，高雄市政府也在一早就公布跟進中央規定，餐飲場所用餐不限...

餐廳內用無須裝隔板 業者：降級後最有感的轉變

考量國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天調整相關防疫規範，自今天起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距，此消息一出，高雄有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。