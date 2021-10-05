挖眼案潘孟安臉書被灌爆 議員提醒「態度很重要！」

屏東縣長潘孟安昨晚在臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，「狗比屏東人的眼睛重要？」、「五星級縣長就是不一樣」，潘今天未出面受訪，由副縣長吳麗雪說明縣府協助當事人醫療及後續生活事宜，被斥作為消極，又挨批讓人覺得縣長不夠重視，父母官置身事外。對此，國民黨籍縣議員唐玉琴說，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事情；民進黨縣議員李世斌說，真的是兩難。

對於潘孟安臉書被灌爆，仍由副縣長吳麗雪出面，潘孟安為何不親上火線？縣府說，吳麗雪曾任社會處長，不幸事件發生後，她前往醫院探視並轉達潘孟安的關心及慰問金，潘也致電醫院院長，拜託務必全力協助，對傷者狀況完全掌握，由她出面說明最恰當。

「態度很重要！」唐玉琴說，縣府今天說明有協助當事人醫療及後續生活事宜，也相信縣府團隊積極處理，但潘孟安每天勤發臉書、哏圖，只在事發第一天下午出面表示對此感到遺憾並致歉，說會跟衛福部討論希望強化相關的收治法令，對還在醫院接受顱顏重建手術的被害人、陷入恐懼的縣民，也未報告為了被害人做了什麼、補這社會漏洞網做了什麼，難怪潘宣揚屏東寵物公園落成的貼文，會被網友洗版，即時處理輿情、安定民心是縣府現在最重要的事。

議員李世斌說，精神病患重返社區成為社會不定炸彈，這是全國性問題，從網友留言觀察，多有情緒性攻擊字眼，本是單純的社會事件，變成抨擊綠營執政縣市的政治問題，怎麼說明都有人會抨擊；議員許展維認為縣府應適度說明，不宜冷處理，讓外界誤解消極不作為。